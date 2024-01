Diplomat dával víza Íráncům, kteří na ně neměli nárok. Ministerstvo mu na tři měsíce snížilo plat

Deník N získal rozhodnutí kárné komise, podle nějž někdejší velvyslanec v Íránu Svatopluk Čumba dal víza až stovkám lidí, kteří by na ně jinak neměli nárok. Deník N už dříve upozornil, že jména mu doporučovali Zdeněk Zbytek a Jan Kavan. Kárné řízení trvalo skoro pět let, komise nakonec diplomata pravomocně uznala vinným a na tři měsíce mu snížila plat o 15 %. Jde už o třetí rozhodnutí v této kauze, to původní rozcupovalo ministerstvo vnitra.