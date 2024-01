Po 60 letech Lotyši deportovali 82letého ruského důchodce, Putinova podporovatele, do Ruska

K domu po zasněžené ulici přijelo několik automobilů. Jedno z nich je dodávka s nápisem v lotyštině „pohraniční stráž“. Dvaaosmdesátiletý muž dostává hodinu na to, aby si sbalil věci a pochopil, že do Lotyšska se nejspíš už nikdy nevrátí. Prožil tu téměř šedesát let a většinu této doby věnoval službě moskevskému impériu – nejdříve pod značkou Sovětského svazu, teď Ruské federace.