Už nelze žádat zánik Izraele a vzájemně se vyhánět. Řešení může být v návratu, míní palestinský akademik žijící v Praze

„Náš dům se nacházel v bezprostřední blízkosti vojenské základny, takže když jsme s kamarády hráli fotbal, často nám tam utekl míč. Zpět na zahradu se vracel pokaždé v jiném stavu – někdy ho vojáci propíchli, jindy přišli za námi a dokonce si s námi zažonglovali,“ vzpomíná.

V rozhovoru říká mimo jiné:

jak v 90. letech navštívil Jeruzalém a upřímně věřil, že může vzniknout trvalý izraelsko-palestinský mír;

že podpora Hamásu před útokem na Izrael 7. října mezi Palestinci klesala, ale teď je všechno jinak;

že otázku, zda odsuzuje teror Hamásu, považuje za rasistickou;

proč není možné požadovat konec státu Izrael;

jak se na konflikt dívají v Jordánsku, které koncem loňského roku navštívil;

že mu bezprostřední budoucnost připadá hrozivá.

Mluví také třeba o Palestincích s izraelským občanstvím a o „fantastických“ židovsko-palestinských organizacích.

Definujete se jako palestinský akademik?

Oba moji rodiče jsou Palestinci a Palestinec jsem i já. Přestože jsem v Palestině nikdy nežil, cítím, že mě něco volá „zpět“.

Intenzivněji to prožívám v době krizí než během současné války. S okruhem příbuzných, kteří žijí v arabském světě, mám potřebu sdílet mnohem více informací o aktuálním dění.

Zároveň pociťuji mnohem silnější volání u témat, na která se dívám profesionálně z pozice antropologa. Například u témat kolonialismu, rovnosti a násilí.

Své „palestinství“ jsem si nikdy nevybral jako obor, ale stejně se mi neustále vrací.

Co pro vás znamená, že jste Palestinec?

Odmalička žiji v Praze, kde jsem kromě studia prožil celý život. Jedinou výjimkou bylo období let 1980 až 1981, kdy jsem strávil rok v Náblusu na Západním břehu. V té době mi bylo sedm a bydlel jsem v domě rodičů mé matky. Máma pochází ze Západního břehu a její rodina dodnes žije v Palestině.

Příjmení mám po otci: Abú Ghoš je známé město na půl cesty mezi Tel Avivem a Jeruzalémem. Dokonce se nachází přímo na hlavní izraelské dálnici.

Otcova část rodiny původně pochází z Emauzy, tedy z vesnice, kterou izraelská armáda zničila a etnicky vyčistila během takzvané šestidenní války v roce 1967. Moje rodina byla nucena emigrovat; utíkala především do Ammánu v Jordánsku. Odtamtud se rodiče přestěhovali do Kuvajtu, kde jsem se narodil, a následně do Prahy.

Pro pochopení Palestinců je tento kontext mimořádně důležitý. Palestinci mají společný příběh nakby, tedy vyhnání ze svých obcí po válkách v letech 1948 a 1967. Právě proto jsou pro ně z kulturního i psychologického hlediska aktuální události v Gaze tak traumatizující: oživují obraz nakby a některé jejich konkrétní zážitky a osudy z minulosti.

Takže právě nakba – v překladu z arabštiny „katastrofa“ – tvoří palestinskou identitu?

Představuje její klíčový prvek. Nakba je základním sdíleným palestinským mýtem a narativem palestinské sounáležitosti. Vztahování se k zemi, která je ztracena a ze které nás vyhnali, je naprosto zásadní. Proto je pro Palestince tak důležitá myšlenka návratu, ačkoli by také nebyl doslovný.

Představa Palestiny jako naší volby, domova nebo třeba myšlenky spojuje všechny Palestince bez ohledu na vyznání, sociální postavení i náš status. Sjednocuje všechny od Palestinců žijících uvnitř Izraele, obyvatele Východního Jeruzaléma, Západního břehu, Pásma Gazy i Palestince v diaspoře.

Kromě toho existují i další skupiny Palestinců: někteří žijí jako uprchlíci v arabských zemích, jiní jsou uprchlíky mimo arabský svět.

Pak jsou Palestinci v arabských zemích, kteří ale už nejsou uprchlíci; plně se tam integrovali a usadili.

Palestinci jsou opravdu různorodá skupina s velmi různorodým myšlenkovým nastavením.

Specifickou skupinou jsou zřejmě Palestinci žijící v Izraeli, kteří se od zbývajících liší tím, že mají izraelské občanství.

Ano, jsou to takzvaní Arabové z roku 1948. Žijí kolem Nazaretu, Hajfy a dalších smíšených míst, naneštěstí ne na místech, která byla dominantně arabská před vznikem státu Izrael. Přitom právě vzpomínky na palestinské obce a města jsou důležitý způsob palestinské rezistence proti tomu, co nazýváme „vymazávání paměti“.

Existují fantastické židovsko-palestinské organizace jako například Zochrot, které mapují místa v Izraeli, z nichž byli Palestinci vyhnáni, a snaží se je symbolicky vrátit. V Izraeli však proti nim násilně zasahují.

Palestinci, kteří žijí na území historické Palestiny, mají různé statusy, různá práva, a tím pádem i různé příležitosti žít šťastný a naplněný život. Právě o to se opírá definice