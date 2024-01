Proč je důležité míti Ursulu K. Le Guin a okřídlené kočky Křídločky

Autorovi těchto řádků se dostalo vzácné příležitosti napsat něco o knize, kterou přeložil a sám vydal. Příležitost je to vzácná proto, že obvykle se toho dozvídáme hodně o pocitech lidí, kteří knihu četli, trochu víc o motivaci autora či autorky a vůbec nejméně o motivaci těch, kdo knihu vydali.

Zní to sice divně, ale i nakladatel je čehosi autorem. Vydávat knihy je tvůrčí činnost, jejíž podstatou je nalézání odpovědí na nevyřčenou otázku: Co stojí za to číst?

Ono to totiž není tak, že bychom četli „všechno, co existuje“. Můžeme číst jenom to, co nám někdo vydá. A určit, co se bude teď a tady vydávat (a v jaké konkrétní podobě), je právě onen tvůrčí akt, ona vůle i zvůle nakladatele.

Může nakladatel projevovat zvůli, tedy svévoli? Může být diktátorem?

Nepochybně jím je.

Má být knih hodně?

Patřím ke generaci, která pamatuje doby, kdy se určité knihy číst nesměly. Byly zakázané. Jejich čtením jste si mohli přivodit vážné potíže, potíže doslova fyzického rázu, které vám hrozily ze strany jiných lidí. Tehdy byla hlavním „nakladatelem“ komunistická strana a ta měla hlavní slovo v tom, co číst nebudeme.

Dnes je to naopak: nikdo vám neurčuje, co číst nebudete a nesmíte, zato se vám spousta lidí