Spousta pirátů si vede malé Hartovy války. Některé příkopy jsou tendenčně hloubené, říká Bartoš

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Zda budou Piráti více řešit své vládní angažmá.

Jakými tématy podmiňují své setrvání v kabinetu.

Zda mezi ně patří i legalizace marihuany.

Jak chce Bartoš docílit, aby strana byla jednotnější.

Byla dnešní volba předsedy referendem o vládním působení Pirátů?

Ne

Proč ne?

I Markéta Gregorová říkala, že by neiniciovala odchod z vlády.

Zároveň se ale vyjadřovala velmi kriticky o ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi. I další lidé kritizovali vládní působení, například europoslanec Mikuláš Peksa připomněl, že premiér Petr Fiala má nejnižší důvěru ze všech premiérů Česka. Kritická linka k vládnímu působení Pirátů byla tématem dnešní volby předsedy.

Kdybychom si jako ministři měli brát k srdci všechno, co říkají politici jiných vládních stran, na vládě bychom se uklovali. Podívejte se, co zaznívá směrem k nám od politiků zejména z Evropského parlamentu, ale třeba i z domácí politiky.

Podle mě je důležité, zda plníme programové prohlášení vlády. Vždy je možnost vyjednávat tvrději. Jsou věci, které prošly vládu a nakonec nedopadly tak, jak jsme chtěli – například windfall tax. To byla chyba.

Podle mě je zásadní, co dodáváme do vlády my, a jestli dokážeme lidem říct, v čem jsme uspěli, nebo proč jsme neuspěli.

Když skončila volba předsedy, sám jste začal mluvit o tom, jaké jsou pro vás červené linie vládního působení. Máme to chápat tak, že chcete víc i dovnitř strany ukazovat, že nejste ve vládě utlačováni?

Já si myslím, že se Piráti nikdy