Kontrolovat, nebo dopřát soukromí? Psycholožka vysvětluje, jak provést dítě složitým online světem

I žáci základních škol se dostávají do skupiny na WhatsAppu, kde se objevuje dětská pornografie, brutální násilí nebo nacistické symboly. V rozhovoru s psycholožkou Kateřinou Lukavskou rozebíráme, jak reagovat, když přistihneme dítě při sledování porna, jak s ním o tom hovořit a jak dítě co nejlépe připravit na online život.

V rozhovoru se mimo jiné ptáme:

Co by dítě mělo umět, než si založí účet na sociálních sítích?

Jak s dítětem komunikovat, když zjistíme, že ono samo posílá do whatsappových skupin problematický obsah?

Jaké dopady může mít na dítě, když se v nízkém věku setká s pornografií?

Má sledování porna odlišný dopad na chlapce a dívky?

V prosinci jsme v Deníku N psali o whatsappových skupinách s velmi závadným obsahem včetně pornografie, dětské pornografie, násilí nebo nacistických symbolů. Co bych měla v pozici rodiče dělat, pokud přistihnu třeba svoji dvanáctiletou dceru, jak sleduje porno?

Pokud k něčemu takovému dojde, možná už předtím nebyly dobře nastavené mechanismy, které by tomu zabránily. Většina rodičů v Česku není zvyklá děti vzdělávat v mediální výchově. Jak ale problém hasit, když k němu dojde? Záleží na tom, jaký je vztah mezi rodičem a dítětem. Je-li v něm vzájemná důvěra a otevřenost, je pravděpodobné, že k takovému incidentu dojde spíš omylem, dítě může být samo zaskočeno a přijít za rodičem.

Pokud dítě nevhodný a potenciálně traumatizující obsah sleduje, reaguji podle toho, zda to vypadá tak, že ho dítě sleduje záměrně. Pokud ho nesleduje schválně, ujistím ho, rozeberu s ním, co to znamená, a ošetřím to, aby nedošlo k retraumatizaci. Mohu si s ním povídat o tom, co vidělo a jak se k tomu dostalo.

V žádném případně nevyšiluji a nenadávám, chovám se klidně a komunikuji otevřeně.

Jak jako rodič poznám, zda jde u dítěte o jednorázovou zvědavost, nebo o dlouhodobější sledování, které by na něj mohlo mít závažnější dopady?

Nejlepší je se dítěte přímo zeptat. Pokud vnímá rodiče jako dostatečně otevřeného a neodsuzujícího, je docela dobrá šance, že mu dá buď zcela upřímnou odpověď, anebo odpoví tak, že rodič bude mít celkem jasno. Například pokud dítě místo jasné odpovědi začne „mlžit“, pak asi prvně a náhodou nekouká.

V kolika letech se děti obvykle poprvé setkávají s pornografickým obsahem?

Z našich výzkumů vyplývá, že jde průměrně o