„Pochmurná diagnóza.“ Dnešek se podobá éře před evropskými revolucemi v roce 1848

Protesty organizované slovenskou opozicí se sice vymykají normálu co do počtu akcí a účastníků, ale jinak zapadají do doby posledních dvou desetiletí po celém světě. Během ní se počet protestů ztrojnásobil a autoři této studie srovnávají naši éru s třicátými a čtyřicátými lety 19. století v Evropě. Tehdy pod tlakem protestů a povstání padaly vlády jako domino jedna za druhou, králové prchali ze svých paláců a režimy se násilně měnily.

Byla to jediná skutečná „evropská revoluce“ v dějinách, píše historik Christopher Clark (proslavený knihou Náměsíčníci o počátku první světové války) ve své nové knize Revoluční jaro: Boj o nový svět 1848–1849 (Revolutionary Spring: Fighting for a New World 1848–1849).

Do Clarkovy obsáhlé knihy (téměř 900 stran) jsem se pustil hlavně proto, že jsem si uvědomil, že o této době mám jen mlhavou představu. Ve škole nás podrobně učili jen o tom, jak štúrovci prohráli, když bojovali (na straně Vídně) proti Budapešti.

Ale jméno Ľudovíta Štúra Clark nezmiňuje ani jednou a Slovensko jen dvakrát, a to ještě jen letmo. To však není autorova chyba. Slovenská epizoda se do velkolepého příběhu revoluční Evropy prostě nevešla.

K revoluci se schylovalo dlouho. Dvě desetiletí před rokem 1848 byla plná menších povstání a protestů, které skutečně připomínají ty, které jsme viděli po celém světě od roku 2006. Nespokojenost bublala všude a z mnoha důvodů.

Jednou z nich byla