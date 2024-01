Co jedli Lenin, Stalin, Brežněv a Putin a co vařily černobylské kuchařky

Co se vařilo v Černobylu těsně po havárii, jaké ingredience se přidávaly do chleba během německé blokády Leningradu a co chutnalo Leninovi, Stalinovi a Brežněvovi? Jak pravdivá je kuchařská stopa v životopisu Putina a co se vařilo na „poslední večeři Sovětského svazu”, před kterou se Jelcin tak opil, že málem nevystoupil z letadla?

Nová reportážní kniha polského reportéra Witolda Szabłowského je fascinující výpravou do kuchyní ruských a sovětských vládců i prostého lidu. A také svědectvím, jak často o tom, co se na talířích v palácích i v podhradí bude podávat, rozhodovala momentální politická situace země.

Zatímco v knize Jak nakrmit diktátora vydané česky v roce 2021 se Szabłowski věnoval především kuchařům diktátorským napříč světem, v té nové je jeho předmětem zkoumání Rusko a krom vládců i běžný ruský lid.

A tak vykopává s dobrovolníky v Estonsku ostatky rudoarmějců, zkoumá stravu kosmonautů a vůbec historii kosmonautiky prostřednictvím příběhu kosmické kuchařky Fejny, která byla u této mise od samého zrodu. Nebo vyráží za přeživšími klíčové událostí spojené s jídlem, v tomto případě s jeho nedostatkem, ukrajinského hladomoru ze třicátých let dvacátého století.

Zásadní postavou knihy je Brežněvův kuchař Viktor Beljajev, který vařil také pro Gorbačova, Jelcina a Putina. „Kuchaři odcházejí většinou zapomenutí,“ říká. Kniha se tohle snaží napravit – byla by škoda si jejich barvité historky nevyposlechnout, dokud pamětníci žijí.

Kaviár? Když musíš jíst takové věci denně, vůbec ti to nechutná!

Szabłowského hrdinové vařili sovětským a ruským mocipánům od Lenina až po Putina. Jejich příběhy vlastně mnoho společného nemají, i jejich jídla jsou značně různorodá, ač klasiky typu boršče nikdy nechybí. Fascinující je spíš to, co se odehrává v pozadí a za fasádou dnes až exotických receptů přiložených v závěrech kapitol: tedy střet privilegovaných a neprivilegovaných nad všemi těmi hostinami. Ony hostiny okázale vypovídají o zpupnosti mocných a také o tom, jak jejich podřízení mohou rychle přijít o slávu nebo rovnou i o život.

Szabłowski tu mluví o politice zastrašování jídlem, které se podle něj nejvíc dařilo právě za Beljajevova strávníka Brežněva. V rámci této politiky se kremelské stoly prohýbaly pod hromadami lahůdek, což mělo hosty zastrašit a dát jim znát, kdo je tady pánem.

Beljajev vzpomíná, že Brežněv během recepcí plných hromad kaviáru, jeseterů a kamčatských krabů nejedl a po nich si poručil