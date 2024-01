Nejvhodnější čas investovat je co nejdříve. Investujte alespoň 20 let a aktuální dění vás nemusí zajímat, říká ekonom

I já jsem při investování udělal chyby. Například když jsem před lety investoval do úzce zaměřeného fondu na střední a východní Evropu, říká ekonom a bývalý finančník Vladimír Baláž. Za hlavní chybu nepovažuje to, že investoval do fondu, který měl i ruská aktiva. Ale že tento region tvoří jen velmi malý výsek z globální ekonomiky. „Když investujete do úzce specializovaného aktiva, investujete velmi rizikově, což se mi také potvrdilo.“