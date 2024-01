Šéf vojenského podniku si chtěl zachránit křeslo prodejem tanku na Ukrajinu. Popisujeme, co na tom nesedí

Z čela VOP CZ Špoka koncem loňského roku odvolala ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Odůvodnila to tím, že ředitel nedokázal podnik dostat ze ztrátového hospodaření. „Dozvěděli jsme se, že červená čísla by měla být v hodnotě zhruba třicet milionů korun, což pro nás jako zřizovatele není dobrá informace,“ uvedla ministryně začátkem prosince.

Špok ještě před Vánoci začal vysvětlovat, proč hospodaření podniku loni dopadlo tak, jak dopadlo. Problém podle něj nastal, když ministerstvo obrany zatrhlo prodej jednoho tanku T-72 M1, za který prý mělo ukrajinské ministerstvo obrany zaplatit zhruba 50 milionů korun. Tím by se podle bývalého ředitele dostal podnik do černých čísel.

„Muselo by se na něm ještě tak měsíc pracovat, aby byl plně funkční, ale ten tank jsme měli možnost prodat za 2,1 milionu eur (kolem 50 milionů korun, pozn. red.). Ukrajinci by si jej rádi koupili – bylo to s nimi už domluvené – a nás by to rázem katapultovalo do kladného hospodářského výsledku. Důvod pro mé odvolání by tím padl,“ sdělil serveru Seznam Zprávy.

Když ale Deník N začal pátrat, zda obchodní nabídka vůbec existuje, začal bývalý ředitel tvrdit, že