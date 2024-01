Politická Pointa N: Někdo mluví málo, někdo příliš. A pak je tu Kobza

Piráti mezi sebou nyní staví více zdí než mostů. Kdyby se o tom poradili se sociálními demokraty, ti by jim ukázali vylidněný Lidový dům, své výsledky ve volbách nebo třeba fotky bývalého prezidenta Miloše Zemana, exhejtmana Michala Haška a expremiéra Bohuslava Sobotky. Předpony ex- u jejich funkcí jsou důležité, protože vykreslují, kam je vnitrostranické hádky v politice dovedly. A jediné, co s tím teď Socdem může udělat, je vypít na ex kalich hořké becherovky, co jim v kancelářích po Zemanovi zbyla, a zkusit to znovu a lépe.

Piráti jsou ve fázi nula. Zatím se topí v roztržkách na svém internetovém debatním fóru, kde se zhusta otevřeně dehonestují či odvolávají z funkcí – jako třeba v případě předsedy poslaneckého klubu Jakuba Michálka nebo členky republikového výboru Jany Michailidu. Vytvářejí tak titulky novin a baví své politické protivníky.

V sobotu toto jejich snažení dělat konstruktivní vyspělou politiku a vést stát v době krize, vysoké inflace, stamiliardových rozpočtových schodků, války na Ukrajině a s Andrejem Babišem v zádech vyvrcholí volbou nového vedení.

Stanjura podle Gregorové podporuje návrat Babiše

Klíčový bude souboj stávajícího předsedy a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše s europoslankyní Markétou Gregorovou. Podle expertů má větší šance Bartoš, který získal dvanáct nominací oproti dvěma, jež má z krajů Gregorová. Výsledky v hlasování členské základny na fóru však měli poměrně vyrovnané.

V případě Gregorové se mnozí její kolegové strachují, že by stranu vyvedla z vlády. Tyto obavy se europoslankyně v posledních dnech snažila tlumit a odmítala, že by pirátské angažmá v kabinetu automaticky ukončila. Ne vždy se jí ale daří být přesvědčivá. Třeba tento týden se na serveru Seznam Zprávy ostře opřela do premiérova oblíbence, ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). „Ale tohle mu asi úplně neodpustím, protože se domnívám, že to jenom podporuje Andreje Babiše a jeho znovunástup,“ řekla o něm, když měla jmenovat nejslabšího ministra.

V tomto týdnu se politici – nejen Gregorová – potýkali s tím, kdy mají mluvit a kdy naopak mlčet. Pro některé je to těžká disciplína.

Ukázalo se to třeba u šéfky poslaneckého klubu ANO Aleny Schillerové, která před Ústavním soudem v Brně měla ve středu obhajovat stížnost, již se sněmovními kolegy podali proti loňskému snížení mimořádné valorizace penzí. Mlčela zhruba šest hodin. Veškerou argumentaci mimo kamery nechala na právníkovi Davidu Rašovském. Ten se sice snažil, když třeba plénum poučoval v tom, jak má chápat ústavu, ale předseda soudu Josef Baxa mu dal několikrát pocítit, že by se měl snažit víc – eufemisticky řečeno.

Schillerová to sledovala, občas něco Rašovskému špitla. Uvnitř nebyly kamery, před nimiž exministryně ožívá nejen na sociální síti TikTok. A tak se poslankyně ANO dala do řeči až později, když odpovídala novinářům.

„Mobil jsem si píchnul do nabíječky.“ A pak je tu ještě Kobza

Opačným případem byl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. V rozhovoru s Deníkem N vysvětloval, proč se on i jeho lidé bavili na večírku v den, kdy na filozofické fakultě vrah zastřelil čtrnáct lidí a pak sebe. A zde je jedno z vysvětlení vicepremiéra, který by měl být v takto výjimečných situacích informovaný a okamžitě připravený řešit krize: „Ano, postupně během toho setkání skutečně přicházeli lidé a říkali: ‚Hele, děje se tam něco, jsou tady tyto zprávy,‘ ale nikdo neměl ucelenou informaci v tom charakteru, že tady je čtrnáct lidí, kteří zemřeli, a celá řada dalších zraněných. Do kanceláře jsem přišel v 18.26 hodin. Mobil jsem napíchl do nabíječky a pustil si vysílání ČT24.“

Je to další z řady promluv, kterými se Jurečka snažil vymotat z toho, že o večírku zpočátku neříkal úplnou pravdu.

To ale nebylo to nejpalčivější.

Byl tu ještě Jiří Kobza.

Tento poslanec SPD od voleb v roce 2017 opakovaně přesvědčuje své fanoušky, že ne vše, co člověk řekne nebo napíše na sociální sítě, předem „prožene softwarem“. Za svá slova o střelci z filozofické fakulty se sice omluvil, ale až po oznámení Univerzity Karlovy, že na něj kvůli tomu podá trestní oznámení. A to se do něj kvůli výroku obul i jeho stranický kolega Jaroslav Foldyna, který má už z dob svého působení v ČSSD pověst politika, z jehož veřejných vystoupení mají šéfové obavy.

Kobza bezpochyby není nevzdělaný, ale o tom, co zveřejní, patrně více rozhoduje počet lajků než to, co je pravda a co lež. A tak na svých sítích třeba naznačil, že Američané nebyli na Měsíci, bojí se kondenzačních čar od letadel na obloze a letos v dubnu tvrdil, že na Ukrajině je občanská válka. Ještě v září se v České televizi snažil diváky přesvědčit, že si „u sebe před domem v lese naměřil asi čtyřnásobek radioaktivního pozadí“.

„Pan poslanec Kobza je ústavní činitel. To ho opravňuje rozumět všemu. Tedy kromě toho, o čem nic neví a plácá, co mu slina na jazyk přinese,“ komentovala jeho měření předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová na sociální síti X.

PS: Na závěr bych ráda podpořila kolegy, kteří píšou kriticky o policejním zásahu proti střelci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Viník tragédie je jasný, je mrtvý, zabil se sám. Zdravá společnost ale musí na své kroky a rozhodnutí hledět kriticky. Znovu a znovu. I když je to nepříjemné a bolí to. Jedině tak se posuneme dál, jedině tak budeme příště lepší. Nejde tedy pouze slepě přetiskovat policejní tiskovky. To není úloha novináře. Ano, popíšeme, co na nich zaznělo. Následně výroky prověříme, porovnáme s jinými fakty. Popíšeme to. Závěry, hodnocení a ponaučení z těchto třeba i kritických zpráv necháváme na vás.

Co dalšího se v tomto týdnu stalo?

Vládní koalice po dvou letech příslibů předložila vlastní návrh korespondenční volby. Česko by se tak mohlo zařadit mezi většinu evropských zemí, které svým občanům pobývajícím v zahraničí tuto možnost přiznávají. Změna by podle návrhu měla platit již pro sněmovní klání na podzim 2025. Do výsledku voleb by tak mohlo promluvit více Čechů žijících v zahraničí, než jak tomu bylo dosud.

Příští dny a měsíce bude politické dění ovlivňovat jedno zásadní téma – možné přijetí eura. Půjde v prvé řadě o rozhodování vlády, ale Deník N přinesl analýzu toho, co si o společné evropské měně myslí experti. Ekonomické argumenty zastánců i odpůrců nevyznívají ani zdaleka jednoznačně. Na základě odborných studií a dostupných dat analyzujeme nejčastější tvrzení spojená se společnou evropskou měnou.

Exministr spravedlnosti Pavel Němec odešel z ministerského křesla před více než patnácti lety, ale doteď si dokázal udržet pozici „rádce“. Konexe s lobbisty, politiky a podnikateli udržoval také u pravidelných schůzek, které probíhaly v jeho advokátní kanceláři na pražské Florenci. To se ale změnilo policejní razií v kauze Dozimetr minulý rok v červnu. Tehdy se ukázalo, že se u Němce scházeli i členové skupiny kolem Michala Redla.

V ODS roste nervozita zapříčiněná nízkou oblibou vlády, odklonem voličů od koaličních stran a blížícími se volbami, v nichž to může hrát roli. Premiér Petr Fiala a jeho ministři z řad občanských demokratů na setkáních se členy v krajích čelí výtkám a musejí odpovídat na ostré otázky kolegů. Třeba ohledně toho, co udělají s inflací, cenami energií nebo proč není konsolidační balíček tvrdší. Fialova pozice je ale podle oslovených občanských demokratů stabilní.