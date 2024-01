Studio N: Ozbrojení Češi. Potřebujeme přísnější zákony?

Tragický útok z 21. prosince otevřel v českém prostředí poměrně neprobádané téma: kdo by měl mít možnost vlastnit střelné zbraně a za jakých podmínek? Po střelbě na filozofické fakultě, při které útočník zavraždil 14 lidí, zvažují vládní politici zavedení psychotestů. Stát by také mohl dohlížet na nákupy podezřele velkého množství zbraní, zejména těch nejnebezpečnějších. Bude to stačit? A proč psychologický profil lidí se zbraní neřešíme už dávno? Hostem Filipa Titlbacha je editor a komentátor Deníku N Jan Moláček.