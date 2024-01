Americký regulátor schválil zřízení prvních ETF fondů na bitcoin. To by mělo otevřít příležitosti i pro další investory, kteří v jeho růst věří.

Bitcoin vstoupil do oficiálního světa financí, někteří si od toho slibují růst investic i jeho ceny

Trh s kryptoaktivy se rozšířil pro masy investorů. Američtí regulátoři totiž souhlasili se zřízením prvních ETF (burzovně obchodovaných) fondů, které investují přímo do bitcoinu. Zjednoduší to život investorům, kteří by si chtěli vsadit na další růst ceny nejznámější kryptoměny.

Komise pro cenné papíry známá pod anglickou zkratkou SEC ve středu dovolila, aby se s fondy zřízených několika společnostmi včetně investičních gigantů jako BlackRock či Fidelity mohlo již druhý den začít obchodovat. Regulátoři kapitulovali po více než deseti letech od první podobné žádosti. Mezitím povolení odmítali s tím, že obchodování s kryptoměnami podléhá manipulacím, připomíná agentura Bloomberg.

Existence tradičního nástroje umožňujícího investice do bitcoinu zásadně