Dánsko má nového krále, Bedřicha X. 31. prosince oznámila královna Markéta II., že přenechá trůn synovi, korunnímu princi Frederikovi. A to dnes, v neděli 14. ledna 2024. Jde o rozhodnutí, které se ve Skandinávii jen tak nevidí – poslední dánský král abdikoval před téměř 900 lety za nejasných okolností. Tentokrát se 83letá královna po operaci zad rozhodla, že trůn předá mladší generaci. Mezi poddanými byla velmi populární, jak se tedy na její rozhodnutá tváří dánská společnost? A co víme o novém králi?

Z prince Frederika je král Bedřich X. Dánsko po devíti stoletích zažilo abdikaci. Co na to poddaní?

Poslední den v roce se v Dánsku obvykle moc neliší od toho, co člověk vidí v Česku. Velmi často venku – nejen o půlnoci – v noci bouchá povolená amatérská pyrotechnika a hospody se plní. Je tu ale jedna chvíle, kdy petardy utichnou a v hospodách a domácnostech u obrazovek a displejů zpozorní. A to je kolem šesté hodiny večer, kdy má královna svůj tradiční proslov.

Tato tradice trvá už od roku 1972, kdy princezna Margrethe nastoupila na trůn po svém otci a stala se tak královnou, v češtině Markétou II. Za posledních 52 let tak v televizi na silvestra každoročně hodnotila uplynulý rok a přinášela i zprávy o sobě a své rodině.

Před dvěma týdny se proto zmínila i o ruské válce na Ukrajině a o válce v Gaze, informovala o své operaci krční páteře a dodala, že od doby pandemie covidu-19 se ve volných chvílích věnuje pletení. Následující zprávu ale tentokrát čekal sotvakdo.

„Ráda bych vám ale oznámila i své rozhodnutí. 14. ledna, v době, kdy to bude přesně 52 let od doby, co jsem usedla na trůn, chci přenechat vládu synovi Frederikovi,“ řekla Markéta II. do televizní kamery. Tím otřásla nejen mnohými diváky, ale i komentátory, kteří měli rázem plné ruce práce.

„Myslím, že jsme tohle