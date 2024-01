Komentář Evy Mošpanové: Střelba na filozofické fakultě vyvolala výzvy po větší bezpečnosti. Je logické a správné hledat způsoby, jak se bránit novým hrozbám. V jejich stínu je však snadné a také pohodlné zapomenout, jak často na nás to největší riziko pro naše blízké hledí přímo ze zrcadla.

Chcete více bezpečí pro své blízké? Začněte pohledem do zrcadla

Představte si, že máte doma malé dítě. Co byste udělali pro to, aby se mu nic špatného nestalo? Chránili byste ho vlastním tělem? Poprali byste se, či dokonce dokázali zabít? Vozili byste ho do školy raději autem, nacvičovali s ním úniky, hledali úkryty?

To nejlepší, co můžete pro své dítě z hlediska bezpečnosti udělat