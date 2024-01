Na webové stránce guterrat.info je to vysvětleno i v (pravda, trochu lámané) češtině:

„Guter Rat (Dobrá rada) je občanská rada tvořená padesáti lidmi, kteří co nejlépe odrážejí složení rakouského obyvatelstva. Tato padesátka lidí by jednak měla přijít s nápady, jak v Rakousku přistupovat k rozdělování majetku, protože ten je nyní rozdělen velmi nerovnoměrně. (…) A zadruhé by měla rozhodnout, jak navrátit 25 milionů zpět do společnosti. Dotyčná částka 25 milionů eur pochází od velmi bohaté ženy Marlene Engelhorn, která Dobrou radu založila, protože si myslí, že takhle to dál nejde…“ (redakčně upraveno)