Moderátorka Výborná: V Antarktidě není z čeho mít strach. Selhat můžete jen vy

Sešly jsme se v kavárně pár metrů od Českého rozhlasu, kde léta moderuje svůj pořad. Pila svařák, kterým se pokoušela doléčit, listovala ve svém deníku z cest a vzpomínala na těžká rána, kdy v Antarktidě jejím malým stanem lomcoval ledový vítr a ona se musela přemlouvat, aby ho otevřela, sbalila a šla dál.

Tyhle cesty plné překážek miluje, je to pro ni způsob, jak si život užít až na dřeň: „Na horách i v Antarktidě dělám všechno pro to, abych tam neumřela. Já tam jezdím žít!“

V rozhovoru se mimo jiné ptáme na:

Proč je dobré jezdit do Antarktidy?

Co je nejcennější komodita na světě?

Za co se má ráda a jak se to projevuje ve stanu postaveném kousek od jižního pólu?

Proč ji děsí hluk, ve kterém žijeme?

Proč má její kalendář na celý život jen jednu jedinou stránku?

Něco vám na úvod přečtu: „Nikdy v životě jsem nebyl tak blízko Bohu jako na Antarktidě. Je to minimalismus, led, skály, vzduch, nic jiného. A třešnička na dortu je, když vidíte Macronectes giganteus neboli buřňáky obrovské, jak plavou ve vzduchu, nebo kolonie tučňáků nebo velryby v moři. To máte pocit až biblického ráje, protože ta zvířata se vás vůbec nebojí, jelikož nikdy v životě neviděla člověka. Naprosto nepředstavitelné místo. Navíc Antarktida je jediné místo na světě, kde se létá nikoli podle jízdního řádu, ale podle počasí. Jediné místo na světě, kde je počasí silnější než člověk. Naprosto mystická zkušenost.“ Uhodnete, kdo to řekl?

Vzhledem k výčtu těch druhů bych řekla, že to bude biolog Marek Orko Vácha ve své knize o Antarktidě.

Je to tak, katolický kněz, biolog a lékařský etik Marek Orko Vácha. Ptala jsem se ho, proč jet do Antarktidy. A zrovna on byl váš první rozhlasový host v roce 2024.

Strašně jsem se na to těšila. Říkala jsem si, že začínat se má hezky.

Vy se pořád na něco těšíte. To znám, mám to také tak, a když se nemám na co těšit, prostě si něco vymyslím. Je to pro mě způsob, jak žít.

Já si vytvářím různé plány, které jsou spojené s nepohodlím. Je to vlastně také nějaký způsob těšení se na něco, akorát já bohužel k těm plánům někdy potřebuju velké kulisy.

Někdy si plány konstruuju tak velké, že když potom stojím pod tou velkou stěnou, mám hlavu položenou až na lopatkách a dívám se do vertikály nahoru, rozklepou se mi kolena a říkám si, jak jsem mohla být tak pitomá, že jsem si myslela, že tohle vylezu.

To je ale nevyléčitelné.

To je nevyléčitelné! Teď v Antarktidě jsem si v jednu chvíli říkala: Panebože, ono to je ještě sedm set kilometrů! Jak jsem mohla být tak blbá!

Ještě sedm set kilometrů… To si člověk obvykle říká v autě.

A se saněmi, které táhnete ve větru, který má občas šedesát kilometrů v hodině, to je fakt jiná kapitola. Ale mně by se bez toho špatně žilo.

Ticho jako nejvzácnější komodita světa

Co tedy odpovíte na tutéž otázku, kterou jsem položila Marku Orko Váchovi: Proč jet do Antarktidy? Kvůli biblickému ráji?

Biblický ráj se mě moc netýkal, protože Orko byl na vědecké stanici, tím pádem na Antarktickém poloostrově, kde na ta zvířata dosáhl. Já jsem nedosáhla vůbec na nic.

Nebo jinak –⁠ vy jste dosáhla na nic.

Ano, nic byla moje oblíbená hříčka. Ale ukážu vám svůj deník. Podívejte, tady