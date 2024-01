Odpustila jsem mu, aby mohl v klidu odpočívat. Svůj sen si splnil, říká matka úspěšného hráče, který si vzal život

Známý esportový hráč Karel Ašenbrener přezdívaný Twisten spáchal před půl rokem sebevraždu. Trpěl těžkými depresemi. Jeho matka Ivana Ašenbrenerová v rozhovoru s Deníkem N popsala, co rozhodnutí jejího syna předcházelo. Mluví i o tom, jak těžké je pro ni takovou ztrátu přijmout, jak moc to narušilo její manželství i proč založila nadační fond Twisten Foundation. Ten bude pomáhat mladým lidem s psychickými problémy. Ivana rozhovor několikrát odložila, protože se před Vánoci zhroutila. Nakonec jsme se sešly o víkendu brzy ráno v dešti u rybníka. Mluvit o smrti dítěte nad šálkem vonící kávy prostě nešlo.

V rozhovoru mluvíme mimo jiné o tom:

Proč měl úspěšný hráč světové esportové ligy deprese?

Měl na to podle jeho matky vliv čas trávený u počítače?

Co bylo v poslední zprávě, kterou Karel své mámě hodinu před sebevraždou poslal?

Měl Karel životní plány?

Jak jeho smrt narušila vztah jeho rodičů?

Jak bude mladým lidem s psychickými problémy pomáhat Twisten Foundation?

Ráno jsem vstala za tmy s tím, že se na vás připravím. Stalo se, co jsem trochu čekala. Došlo mi, že na tohle se nedá připravit, protože zažíváte tu největší bolest, jakou může máma vůbec cítit. Tak se vlastně jen zeptám, jak se tohle dá přežít. Jak se dá přežít situace, o níž natočila Olga Sommerová film s názvem Přežili jsme svoje děti.

Jak tohle přežít… Smrt vlastního dítěte… Byl mladý, neměl rakovinu. Ale duševní onemocnění je také vážná nemoc. I když se s tím pral, jak se dalo… Na smrt svého dítěte se nemůžete připravit nikdy. Nic vás na to nepřipraví, ani kdybyste si přečetla miliony motivačních knih a všechno možné. Je to absolutně nepřenosná zkušenost. Určitě jste četla od Paula Coelha Alchymistu. Ten tam říká, že když nemůžete něco vrátit, můžete maximálně hledat způsob, jak jít smysluplněji dál. Bolest není menší, akorát se s ní každý den učím pracovat. Učím se s bolestí žít. Přežít se to dá i díky lidem, kteří jsou kolem mě. Díky přátelům, díky mým dalším dětem. Není den, kdy bych nepřemýšlela o tom, že tady nebudu. Je zcela přirozené, že vás něco takového napadá. Ani se nestydím, že mě občas něco takového přepadne.

Každý musí uznat, že takové pocity jsou pochopitelné.

Ale vždycky si pak řeknu: Hele, máš ještě dva kluky, máš tady ještě partnera, máš tady maminku, která je stará a nemocná. Nevím, jestli víte, že syn zemřel 7. června a…

…a o měsíc později váš tatínek.

Ano. Ty bolesti se nakupily, ale smrt svého taťky jsem akceptovala rychleji. Byl starý, měl život za sebou, jeho život byl naplněný, zemřel šťastný, držel u toho za ruku svoji ženu, se kterou žil přes šedesát let. Každá smrt je samozřejmě smutná, ale život takový je. Končí smrtí. U mladého člověka si však pořád kladete otázky: Proč? Muselo se to stát? Nemuselo se to stát? Hledám v sobě odpovědi na otázku, jestli jsem někde neudělala nějakou chybu. To mě samozřejmě napadá.

Řekla jste mi, ať se ptám na cokoli. Vidíme se poprvé v životě, ale mám z vás pocit, že jste to myslela vážně. Jaký byl ten minulý rok? Syn se rozhodl ukončit svůj život na začátku června, ale i předchozí Vánoce jste měli těžce poznamenané jeho depresemi, které se zhoršovaly. Tak nějak jste mi to psala, než jsme se sešly.

Když zemřel, strhla se mediální smršť, protože Karel byl docela slavný. Já jsem pak odmítala komentáře různých lidí číst, nicméně samozřejmě se ozývaly hlasy: Určitě měl problémy odmalička. Kdoví, jaká byla ta rodina. A podobně. Kája byl ale normální zdravý kluk, žádné duševní onemocnění neměl. Ano, byl trošku hyperaktivní, měl poruchu pozornosti. Problémy u něj začaly eskalovat v době pandemie. Nemyslím si ale, že to u něj byl jediný spouštěč. Kája měl vztah, který byl zpočátku zalitý sluncem, pak probíhal velmi turbulentně a toxicky.

Kájův duševní stav se postupně zhoršoval, táhlo se to rok a půl. Díkybohu se vrcholově věnoval esportu, studoval střední školu. Eskalovalo to na konci předchozího roku, kdy