Do čeho se vyplatí v letošním roce investovat? Jsou ještě zajímavé firmy zaměřené na umělou inteligenci?

„AI je zatím jedna velká neznámá; nevíme, jestli se ty nástroje reálně uchytí, i když osobně si myslím, že ano,“ říká Vranka.

Podle analytika J&T Banky Stanislava Pánise by se investoři ve Spojených státech mohli letos více zajímat o síťová odvětví, energie či statky běžné spotřeby. Tedy o sektory, kterým se loni moc nedařilo. Investoři by mohli preferovat odvětví se stabilními zisky, jako je například zdravotnictví. „Kromě toho by energie a farmaceutické firmy mohly být populární i v Evropě či v Asii,“ dodává.

Investor Michal Nalevanko by se při hledání konkrétních titulů zaměřil na sektory, ve kterých je už dnes nejvíce vítězů. „Podle dat, která mám k dispozici, je na americkém trhu 41 firem, které na Wall Street debutovaly (mají za sebou IPO) v posledních pěti letech, jejich tržní hodnota je více než miliarda dolarů a jejich cena je nanejvýš pět procent pod ročním maximem.“ Říká, že téměř třetina těchto firem je z technologického sektoru.

Kromě největších amerických společností se loni dařilo prakticky všemu – americkým a evropským akciím, firmám z rozvíjejících se trhů (kromě Číny), Austrálie, Japonska a dalších rozvinutých zemí Asie, připomíná odborník na finance Vladimír Jurík. „A co je dobrá zpráva – navzdory tomuto růstu akcie nejsou z historického hlediska drahé (kromě zmiňované Velkolepé sedmičky),“ říká.

Čtyř specialistů na finanční trhy jsme se zeptali: 1. Co momentálně považujete za zajímavou investici, kam se vyplatí zainvestovat volné zdroje? 2. Budou v letošním roce ještě zajímavé akcie zaměřené na umělou inteligenci a technologický sektor? Které další akcie nebo sektory by mohly přinést investorům zajímavější výdělky? 3. Jsou ceny akcií nadhodnocené? O kterých akciích a regionech to podle vás platí? Předpokládáte korekci na akciových trzích? Odpovídali: Tomáš Vranka, analytik investiční platformy XTB

Zní to už jako klišé, ale nejdůležitější je délka investičního horizontu. Pro většinu lidí, kteří investují dlouhodobě, jsou z mého pohledu vždy nejlepší akcie ve formě ETF fondů. Při horizontu deseti a více let má totiž investor velmi slušnou šanci skončit v pěkném plusu, jelikož dlouhodobá roční výkonnost je kolem osmi procent ročně.

Pokud je horizont kratší, je složitější odpovědět. Do tří let bych kromě spořicích účtů peníze nedával nikam; pokud je to například v rozmezí tří až sedmi let, namixoval bych portfolio ve formě akcií a dluhopisů. V dnešní době stále více investorů pokukuje i po kryptoměnách, ale nemyslím si, že je vhodné, aby v nich běžný investor měl většinu prostředků. Jako doplněk do portfolia mi to přijde v pořádku. Já osobně jsem ale dlouhodobě zastáncem ETF.

Michal Nalevanko

investiční stratég digitální finanční platformy Moneyhoon

Pokud se do něčeho v současnosti skutečně vyplatí investovat, tak do toho, co vám káže vaše investiční strategie. Pokud je postavena na pravidelném investování do akcií (nebo akciových ETF fondů), jediné, co dává smysl, je investovat do akciového trhu.

Kdo věří jiným aktivům, správně nastavená strategie by tuto odlišnou preferenci měla zohledňovat a v takovém případě jediné smysluplné rozhodnutí je držet se jí.

Může to znít jako banální doporučení, ale z vlastní zkušenosti vím, že tomu tak není. Sám jsem měl dlouhodobou investiční strategii, která odpovídala věku, zkušenostem i preferencím. Měla jedinou chybu: byla extrémně nudná.

Zkusil jsem proto oživit ji něčím dynamičtějším, vzrušujícím: akciovými tipy, které slibovaly rychlé zisky v krátké době. Na co jsem sáhl, to jsem