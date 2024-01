Přijde s eurem bohatství, nebo pouhopouhé zdražení? Vysvětlujeme, proč většina jednoduchých pravd neplatí

„Euro Česku ekonomicky pomůže“

Nespornou výhodou společné měny je odbourání nákladů spojených se směnou peněz, což je klíčové především pro byznys. Ekonom Jaroslav Borovička z New York University (NYU) připomíná, že ve výhodě jsou větší firmy. Ty mají více prostředků na to, aby se mohly jistit vůči kurzovým rizikům. Odstranění starostí s převáděním eur na koruny tak může být prospěšné především pro menší české podniky, pro něž je jištění vůči výkyvům kurzu dosud příliš nákladné.

Českým firmám se při přechodu na euro zlevní dovoz zboží či součástek z ciziny a usnadní export. Zároveň to ale tuzemský trh více otevře podnikům ze zemí platících eurem (takzvané eurozóny). Důsledkem by mělo být zvýšení konkurence v Česku. „To by jednoznačně pomohlo spotřebitelům, ale