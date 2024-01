Kdo má strach, nemění se. Tíhne k diktátorovi, který jeho pocit strachu udržuje, říká francouzský neuropsychiatr Cyrulnik

Resilience je zvláštní pojem. Jeho český překlad – odolnost – svádí k představě, že jde o schopnost ustát beze změny jakékoli životní situace, zůstat ničím nepoznamenán, nenechat se ničím rozhodit. Resilience však označuje ledacos, jen ne neměnnost a tvrdost – projevuje se jednou jako odpor, jindy jako spolupráce a solidarita nebo jako schopnost vlastní proměny a hluboké sebereflexe. Potíží resilience je, že má více tváří a nemá „přirozeného nepřítele“ – může se tedy jevit jako neurčitá pozitivní vlastnost. Díky tomu může být snadno zpolitizována. I to je důvod, proč je důležité její význam podrobně promýšlet.

K editaci rozhovoru, který jsem s Borisem Cyrulnikem nahrála už loni v létě, jsem se chystala v období vánočních svátků. Netušila jsem, jak moc se naneštěstí zvýší jeho relevantnost a jak moc bezprostředně se bude české společnosti, jedné instituce, na které jsem sama studovala, a mnoha konkrétních přeživších, pozůstalých, zraněných a šokovaných dotýkat to, o čem se mnou Boris Cyrulnik v létě diskutoval. Rozhovor věnuji všem, kteří v dnešních dnech usilují o obnovu dotyku se životem, který v nich, v nás, v našich institucích i v naší společnosti proudí.

Jste lékař a neuropsychiatr, který se celoživotně věnuje tématu odolnosti a traumatu, ovšem vaše knihy nejsou psány jako teoretické výklady – píšete o lidech, příbězích, situacích, konkrétních případových studiích, výzkumech, rozhovorech a z nich se postupně odvíjí porozumění tomu, co to znamená být psychicky odolný. Z jaké pozice vycházíte?

Mým východiskem je situace praktika, proti kterému sedí člověk s psychickými potížemi. Psychické potíže nikdy nemají jednu příčinu, a dokonce ani více příčin pouze z jedné oblasti života. Od Sigmunda Freuda víme, že duševní dynamiku nelze chápat podle vzorce jedna příčina – jeden konkrétní následek. Vždy jde o souběh příčin, které mají navíc různý dopad podle toho, jaký vývojem dotyčný doposud procházel. Mým východiskem je tedy vždy setkání s konkrétním člověkem a jeho osobním prožíváním, tělem, mozkem, rodinou, prostředím, ve kterém žije, sociálními podmínkami, náboženstvím. Chci-li mu adekvátně porozumět, musím používat takzvaný multisystémový přístup – zachytit tu složitost a kombinovat poznání z různých oblastí najednou. Jako praktik se nemohu zavřít v laboratoři a studovat jeden fenomén do maximálního detailu – tomu říkám epistemologie mrkve, která roste jedním směrem do hloubky. Užívám metodu síťového porozumění, metaforicky to označuji jako epistemologii mimózy, protože ta bere vodu, kde může a kam dosáhne.

Z toho možná vyplývá, že trauma a resilienci je možné definovat jen velmi abstraktně, protože v konkrétních podobách vypadají pokaždé trochu jinak.

Promýšlet trauma jako pojem je velmi obtížné, obdobně jako je obtížné promýšlet pojem resilience. Nejde jim rozumět pouze v rámci jedné specializace, která má svůj přesný jazyk; je třeba pracovat s různými jazyky různých specializací. Tím vzniká prostor pro polysémii, a tím pádem samozřejmě také pro potenciální nedorozumění. Jenže kdybychom se tohoto přístupu zřekli, ztrácíme možnost zachytit lidskou situaci v její složitosti.

Vy přesto trauma a resilienci nějak definujete. A ve vaší definici možná zaznívá, co je na nich podle vás strukturálně klíčové.

Trauma chápu jako neurobiologický otisk v paměti mozku, který je způsoben nadlimitním nebo dlouhodobě trvajícím stresem. V určité míře je stres pro člověka užitečný, dokonce růstový, ale jakmile nad ním nemáme žádnou kontrolu, nemůžeme ho regulovat, působí destruktivně. Traumatizovaný člověk se stává tím, co nazývám