Pointa N: V policejním vysvětlování střelby na filozofické fakultě zůstávají bílá místa

Komentovaný souhrn středečního dění sepsal Tomáš Linhart, pražské shromáždění za novináře zavražděné v Pásmu Gazy sledovala Dominika Píhová.

Kde stále zůstávají otazníky

Policie na včerejší téměř dvě hodiny trvající tiskové konferenci trpělivě a detailně odpovídala na dotazy novinářů a vysvětlovala některé dosud neznámé okolnosti zásahu proti střelci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, který v budově připravil o život čtrnáct lidí.

Policisty lze jistě ocenit za zásah i snahu vnést do případu jasno – z vysvětlovací tiskové konference by si mohli vzít příklad ministři bývalé vlády, kteří se v pravidelných intervalech přerušovaní expremiérem Andrejem Babišem (ANO) střídali u mikrofonu a chaoticky vysvětlovali, co se kvůli covidu nově smí a nesmí.

V policejním informování veřejnosti však nadále zůstává několik bílých míst. Dosud například nevíme, kdy