Zoufalství odpovědného voliče

Komentář Jána Simkaniče: Jaký druh voličů to má obecně nejtěžší? Voliči, kterým záleží na tom, aby se dobře žilo i jejich dětem. V Česku tato konstanta platí třicet let a nezdá se, že by se na ní mělo něco změnit.

Skutečně dobrá politika musí stát na dlouhodobém cíli. Politik není primárně opravářem právě prasklých potrubí, ačkoli i to je někdy potřeba – má být tím, kdo podněcuje stavbu nových. Přičemž nejde jen o schopnost vyhlašovat líbivá marketingová hesla jako Country for the future nebo Vraťme zemi budoucnost. Musí za nimi být něco konkrétního a hmatatelného.

Není nic nového na konstatování, že zásadní překážkou této ambice jsou volební období svádějící naopak k cílům krátkodobějším. Navíc v Česku nejde jen o čtyřletý interval velkých sněmovních voleb, ale o nutnost takřka každoroční mobilizace voličské pozornosti kvůli několika typům voleb, v nichž se na různých úrovních „vystavuje vysvědčení“ také celostátní politické scéně. Česká politika se tomu dobře přizpůsobila. Místo strategie dává přednost taktizování, místo dlouhodobých vizí ad hoc slibům.

Takže už dnes představitelé české vlády vědí, že do voleb nic dramatického nezvládnou, protože „to neodpovídá logice volebního cyklu“, jak prohlásil Zbyněk Stanjura, který do zmíněných voleb chce být ještě skoro dva roky ministrem financí. Je to projev nebývalé upřímnosti, nebo rezignace dokonce i na předstírání zájmu o budoucnost této země?

Trochu to připomíná scénky z Jistě, pane ministře, kdy se