Některé odpovědi zazněly, část otázek zůstává bez nich. Co policie objasnila a co ne?

Ačkoliv policie dnes obšírně vysvětlovala svůj postup před zásahem na filozofické fakultě i při něm, některé nejasnosti stále zůstávají. Například není jasné, kdy si policie propojila pachatele s podezřelým z vražd v Klánovicích či zda adekvátně vyhodnotila jeho nebezpečnost. Není zřejmé ani to, kdy vrah do budovy školy přišel a co měl v tu chvíli s sebou. Shrnujeme otázky, které policie zodpověděla, i ty, které stále zůstávají nejasné.