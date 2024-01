Přehlídka současných severských filmů Scandi ovládne od 17. do 24. ledna 2024 kina po celé České republice. Jubilejní desátý ročník zahájí očekávané historické drama a dánský kandidát bojující o nominaci na Oscara, snímek Bastard s Madsem Mikkelsenem v hlavní roli. Mezi uvedenými filmy bude i dánské romantické drama Polibek od režiséra a držitele dvou Zlatých palem z Cannes Billeho Augusta, který film přijede do Prahy uvést osobně. Přehlídka proběhne pod záštitou Velvyslanectví Dánského království v Praze.

Jubilejní Scandi zahájí dánský Bastard a do Prahy zavítá Bille August

Filmová přehlídka Scandi pod vedením Ivana Hronce, ředitele filmové distribuční společnosti Film Europe, slaví své první desetiletí. Jak už je zvykem, přinese výrazné tituly ze současné kinematografie severských zemí, a to včetně Dánska, Švédska, Finska, Norska a Islandu. Přehlídka se odehraje mezi 17. a 24. lednem 2024, představí symbolicky 10 premiér a tři speciální uvedení ve více než 30 českých kinech.

V partnerství s Velvyslanectvím Dánského království v Praze představí Scandi divákům očekávaný film Nikolaje Arcela (režiséra Královské aféry), výpravné historické drama Bastard v hlavní roli s Madsem Mikkelsenem. Bastard, vyprávějící o dobývání dánských vřesovišť v 18. století a nezkrotných ambicích jednoho muže, byl oceněn třemi cenami z Evropské filmové akademie za nejlepší herectví, kameru a kostýmy. Svou světovou premiéru si snímek odbyl v hlavní soutěži na letošním MFF v Benátkách a momentálně je rovněž horkým kandidátem na oscarovou nominaci za Dánsko. Mikkelsen v dramatu zastává roli Ludviga Kahlena, mlčenlivého, ale zásadového a odvážného muže, který po boku své ženy bojuje proti zlu, smrti a zatracení. Bastard zahájí přehlídku Scandi 17. 1. 2024 v Lucerně od 18.00.

Mezi dalšími dánskými filmy uvede Scandi romantické drama Polibek od dánského režiséra Billeho Augusta, jednoho z pouze devíti držitelů dvou Zlatých palem z Cannes na světě a autora filmů jako Pelle dobyvatel (1987), Bídníci (1998) či Noční vlak do Lisabonu (2013). Polibek sleduje v předválečné Evropě Antona, mladého muže, který touží očistit jméno své rodiny, místo toho se však zaplétá do sítě slibů, lží a morálních závazků. Bille August do Prahy přijede svůj film uvést osobně a zúčastní se diskuzí s diváky jak v pražské Lucerně, tak v kině Edison Filmhub, poté se přesune na zahájení slovenské části přehlídky.

Ve výběru dánských filmů se dále objeví i dvojice thrillerů. Bude to Birthday Girl v hlavní roli s Trine Dyrholm, snímek o matce, která vytrvale hledá spravedlnost pro svou dceru, jejíž znásilnění na zaoceánské plavbě nikdo nebere vážně. Režisér snímku se po projekci 22. 1. v 19.00 připojí online na debatu v kině Edison Filmhub, kterou s ním povede filmová publicistka Tereza Domínová.

A bude to také Darkland: Návrat, pokračování úspěšného akčního dánského thrilleru, jehož hlavní hrdina Zaid je po sedmi letech propuštěn z vězení výměnou za tajnou práci pro policii a možnost vídat se se svým sedmiletým synem, který se mu za tu dobu odcizil. Zaid se zoufale snaží skloubit svůj život tajného spolupracovníka policie v násilnickém gangu se svým osobním životem.

Švédská kinematografie bude na Scandi zastoupena rovnou třemi premiérovými snímky. Najdete mezi nimi satirický, hravý a absurdní film Galerie Boha, ve kterém umění prochází existenciální krizí, dále pak Jednou to bude všechno tvoje, „feel-good” dramedii o nefunkční rodinné dynamice a vyrovnávání se s minulostí. Nebude ale chybět ani typický skandinávský černý humor, jejž budou moci diváci zažít ve filmu Lukase Moodyssona s názvem Společně 99, nabízející pohled do stockholmské komuny, kterou tvoří poslední dva členové. Na otázky, čím se režisér inspiroval nebo proč ho fascinuje lidská slabost, se budou moct diváci zeptat přímo Moodyssona, který se zúčastní debaty po filmu online, 20. 1. v 19.00 v kině Edison Filmhub. Q&A povede dramaturgyně České televize Jana Čížkovská.

Z finského repertoáru uvidí diváci křehký a citlivý portrét čtyř lidí žijících v polyamorním vztahu, který se rozvine z naoko dokonalého spojení mezi poslankyní parlamentu a knězem. Jednu z hlavních rolí v dramatu Čtyři malí dospělí zastane finská herečka Alma Pöysti (Tove, Karaoke Blues).

Na horizontu Scandi nesmí chybět ani norské hory, ledovce a fjordy, do kterých diváky přenese dokumentární lyrická báseň Písně země režisérky Margreth Olin. V tomto norském kandidátovi na Oscara se režisérka vydává na existenciální cestu s vlastními stárnoucími rodiči, přičemž jejichž společná lidská přítomnost slouží jako měřítko rozlehlosti nekonečných přírodních prostor. Margreth Olin bude na Scandi přítomná také online a diváci budou moci zažít debatu s ní v sále kina Edison Filmhub 21. 1. po projekci v 19.00. Q&A povede scenáristka a pedagožka na FAMU Lucia Kajánková.

S Islandem, zemí ohně a ledu, se diváci budou moci setkat v příjemně temné a ponuré komediální road movie z tohoto i onoho světa Na cestě s mámou. Islandská odysea o poslední cestě, jež absolvuje Jon jako muž ve středním věku se svou zesnulou mámou, na které však o veselí není nouze.

Speciální uvedení bude na Scandi patřit trojici švédských legendárních snímků, a to filmu natočenému podle slavného bestselleru Fredrika Backmana Muž jménem Ove a dvojici filmů režírovaných slavným Bo Winderbergem. Půjde o jedno ze základních děl skandinávského noiru Muž na střeše a romantickou tragédii z 19. století Elvíra Madiganová, příběh natočený podle skutečných událostí o napětí mezi individuální svobodou a společenskou odpovědností.

Zkrátit čekání na desátý ročník Scandi si diváci mohou už teď na Edisonline.cz, kde najdou všechny snímky z minulých ročníků na jednom místě.