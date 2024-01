Mezi Bismarckem a Topolánkem (o klopýtání i o přednostech různých zdravotnických systémů u nás)

Na počátku si můžeme vypůjčit citát z jednoho z tematických dílů Velkých dějin zemí Koruny české – logicky z dílu věnovaného dějinám medicíny a zdravotnictví: „Aktivita ministerstva v reformním úsilí ochabovala, ministři byli dosazováni podle politického klíče. Na ministerstvu byl poměrně stabilní kádr odborníků-byrokratů, kteří přežívali časté střídání ministrů a kontinuálně pokračovali v drobné práci…“ Samozřejmě, jedná se o popis situace za první republiky, který by se ovšem dobře mohl hodit i do situace po roce 1993 v rámci vývoje, a především politického vedení Ministerstva zdravotnictví České republiky. I když si nejsme jistí, zda právě tato kontinuita s první republikou je to, co od rezortu zdravotnictví chceme.

Pátráme-li po kontinuitě a kořenech vývoje právě v této oblasti, musíme postoupit ještě o dekády hlouběji do období monarchie. Před rokem 1914 bychom