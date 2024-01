Rusové, jděte domů, přejí si Lotyši. Jenže „jejich“ Rusové se cítí doma právě v Lotyšsku

Ve všech třech baltských republikách žije Rusů víc, než by si mnozí z tamních neruských obyvatel, zvlášť za ruské agrese, přáli. Lotyšsko se rozhodlo, že jejich počet sníží. Už v únoru tak Evropa může po čase být zase svědkem deportace – prozatím několika set lidí. Nesplnili totiž pravidlo dané zákonem země, v níž žijí – neumějí lotyšsky a nejsou občany. Deník N zjišťoval, jestli je v EU možné vyhoštění lidí zdůvodnit kolektivní vinou a příslušností k národu – byť nebezpečnému agresorovi. A dnes začal lotyšský ústavní soud projednávat žalobu devětadvaceti Rusů, kteří se vrátit, odkud přišli, nechtějí.

Je jich přesně 1167. Zatím. Z pohledu zákona o imigraci není právo na jejich straně, a tak by si měli v únoru sbalit kufry a vyrazit k ruské hranici. Pokud to neudělají dobrovolně, lotyšské úřady je nejspíš posadí do autobusů a odvezou tam, odkud kdysi přišli – na hranice s Ruskem. Pak jim ukážou, kterým směrem mají jít, a neřeknou ani na shledanou.

Kdo jsou lidé, kteří přesto, že v Lotyšsku prožili celý život, budou nejspíš muset – často i na stará kolena – pryč?

Společné má většina z nich to, že