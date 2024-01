Částečný součet: Niklaus Wirth, Peregrine, Apple Vision Pro, klávesa pro AI

Částečný součet přináší přehled aktuálního dění ve vědě a technice – vše, co byste měli vědět, abyste tento týden byli v obraze. K tomu navíc kuriozity, úlety, názory a četná knižní doporučení.

První lednový týden přinesl několik nečekaných oznámení v oblasti digitální techniky. Apple začne prodávat dříve oznámené brýle pro rozšířenou realitu, Microsoft zavádí klávesu pro AI asistenta přímo na klávesnice PC. Kromě toho začíná veletrh CES v Las Vegas, ale o něm až za týden.

Hlavní události týdne ve vědě a technice

Zemřel Niklaus Wirth (1934–2024), švýcarský počítačový vědec, profesor curyšské polytechniky, autor programovacích jazyků Pascal, Modula a Oberon (viz též níže.)

Umělá inteligence bude mít svou vlastní klávesu na všech počítačích určených pro operační systém Windows. Microsoft zavádí tuto novinku od letošního roku. Klávesou se bude spouštět AI asistent Copilot, jehož chování bude záviset na kontextu.

Z mysu Canaveral odstartovala mise k Měsíci. Nosnou raketu dodala společnost ULA (zcela nový model Vulcan Centaur), přistávací modul je dílem firmy Astrobotic Technology. Mělo jít o první americké přistání na Měsíci od roku 1972, start se povedl, na kosmické lodi Peregrine však došlo k úniku paliva a let k Měsíci nebude možný. (S misí jsou spjaty další svérázné okolnosti, které jako by předurčily její neúspěch.)

Sonda Juno (mise NASA) poslala nové detailní snímky Jupiterova měsíce Io, kolem nějž prolétla ve vzdálenosti 1500 km od jeho povrchu. Blíže by to nebylo bezpečné, sopky na Io vyvrhují žhavou lávu do výšky kolem 100 km.

Rok 2023 byl nejteplejší v historii měření nejen globálně, ale i v Česku. Podle předběžných dat ČHMÚ dosáhla průměrná roční teplota 9,7 °C, tedy o 1,4 °C nad průměrem let 1991–2020. Od roku 1960 – tedy za dobu života současných seniorů – vzrostla průměrná teplota v Česku o 2,2 °C, uvádí informační portál Fakta o klimatu.

Od 1. ledna je v provozu e-Sbírka, tedy Sbírka zákonů v elektronické podobě. Kromě textů zákonů nabízí další funkce, například slovník právních pojmů. Jiří Peterka na Lupě analyzuje přednosti a nedostatky projektu a upozorňuje na