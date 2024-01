Hulvátem v Číně: Tomáš Etzler se druhým bestsellerem vrací ke svému čínskému dobrodružství

Tomáš Etzler i v novém pokračování knihy Novinářem v Číně podstupuje svéráznou autoterapii. Svou práci miluje, ale zemi, v níž ji vykonává, nesnáší. Je to skvělý a zkušený profesionál a zároveň emocím věčně podléhající cholerik nešetřící vulgarismy. A čtenáři to opět milují, kniha je záhy po vydání bestsellerem. Jaké je tajemství jejího úspěchu?

Rozdíl mezi těmi dvěma tvářemi stejného muže je drastický. Na obálce první knihy Novinářem v Číně Tomáš Etzler u podtitulu Co jsem to proboha udělal? ještě vcelku odhodlaně hledí do objektivu.

U podtitulu v závěru loňského roku vydaného druhého dílu Nezešílet! se už tváří spíš rezignovaně a vypadá poněkud strhaněji. O důvodech této nejen vizuální proměny tu píše.

Z reportéra spisovatelem

V první knize vydané v roce 2021 shrnul Etzler svou reportérskou zkušenost, která začala roku 2006 v Číně a pokračovala dalších sedm let (s třemi dalšími lety na volné noze v Hongkongu).

Tuto zkušenost vytěžil (krom reportáží pro Českou televizi a CNN) před dvěma lety také v dokumentárním filmu Nebe, který natočil v odlehlém čínském sirotčinci, kde životní podmínky místních chovanců nešlo nazvat jinak než jako drastické. Přesto byl snímek, oceněný i diváckou cenou na MFDF Ji.hlava, plný naděje a pro Etzlera znamenal také vykročení na novou, klidnější profesní cestu.

Ale zpátky k té drastičtější životní fázi, z níž Etzler sepsal už svou druhou, čtenářsky vděčnou a přitom nepodbízející se knihu. Ta