V ODS panuje neklid, Fiala čelí v regionech ostrým dotazům na své vládnutí, ústupky partnerům i Nutellu

V ODS roste nervozita zapříčiněná nízkou oblibou vlády, odklonem voličů od koaličních stran a blížícími se volbami, v nichž to může hrát roli. Premiér Petr Fiala a jeho ministři z řad občanských demokratů na setkáních se členy v krajích čelí výtkám a hodiny odpovídají na ostré otázky kolegů. Třeba na to, co udělají s inflací, cenami energií nebo proč není konsolidační balíček tvrdší. Pozice Fialy je ale podle oslovených občanských demokratů stabilní.