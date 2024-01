Emília Vášáryová: Měla jsem štěstí na role, které mě učily žít. A umírala jsem každou chvíli, jsem připravená

„Navrhovala jsem, aby ho promítali, až když zemřu. Vždyť já už se chystám,“ říká herečka Emília Vášáryová se smíchem. „Každé ráno, když se vzbudím, jsem překvapená, že jsem ještě tady.“

V rozhovoru mluvíme mimo jiné o tom:

proč se za herectví styděla;

ve kterých momentech s ním chtěla skončit;

zda byl pro ni rozvod v sedmdesátých letech stigmatem;

a s jakým pocitem dnes vstupuje na jeviště a před kameru.

Nepatříte k lidem, kteří by se rádi nechávali fotografovat nebo stáli před kamerou a dávali rozhovory. Čím vás přesvědčili, aby vznikl tento dokument?

Byli trpěliví, trvalo to strašně dlouho. S nabídkou přišel kdysi dávno Davidův otec (David Čorba, producent filmu, pozn. red.), bratr mého muže Milana, a tehdy jsem řekla ne. Netuším, co to bylo za slabou chvíli, že jsem nakonec souhlasila. Jsem totiž přesvědčená, že před kameru už nepatřím, a několik věcí jsem i odmítla.

Film režíroval Martin Šulík, který dělal i film právě o vašem zesnulém muži Milanu Čorbovi. Kdy a jak jste se s režisérem seznámili?

Nevím, jestli si pamatuji úplně první setkání, znala jsem totiž celou rodinu Šulíkových. Ale nejvíce času jsme spolu s Martinem Šulíkem jistě strávili v nočním autobusu z Prahy do Bratislavy, když jsem tam účinkovala ve více divadlech a vracela jsem se po představení zpět domů.

Martin tehdy točil Zlatá šedesátá a k mému velkému potěšení dost často sedával ve stejném autobuse. Takže jsme si celou noc povídali o filmech a divadle. Až na nás lidé pokřikovali, že chtějí spát a co tak dlouho dokážeme probírat.

V dokumentu je množství filmových, divadelních i televizních ukázek. Měla jste vliv na to, co se tam objeví a co ne?

Ne, během natáčení jsem viděla jen jeden krátký sestřih a před třemi dny hotový film. Vůbec jsem do toho nezasahovala, až jsem měla výčitky svědomí, že jsem jim mohla trochu víc pomoct. O to víc mě překvapilo,