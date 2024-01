Lidé říkali, že se něco děje, ale nikdo neměl ucelenou informaci, říká Jurečka o večírku na ministerstvu

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Proč se v době střelby neptal kolegů či nesledoval zprávy už kolem čtvrté hodiny odpoledne?

Co se dělo na ministerstvu v noci po jeho návratu?

Jak moc může tato kauza poškodit KDU-ČSL?

Bude Jurečka kandidovat na předsedu strany?

Vyvodí ještě nějaké důsledky?

V České televizi jste v neděli řekl, že zvažujete rezignaci. Dnes jste nicméně už o možné rezignaci nemluvil. Budete čekat na úterní rozhodnutí celostátního výboru KDU-ČSL a o rezignaci v této chvíli už neuvažujete?

To, že to zvažuji, je aktuální věc. Už během soboty jsem (rezignaci) nabídl panu premiérovi, ten to odmítl. Včera jsem o tom mluvil na předsednictvu, postup je ale takový, že celostátní výbor má dvě možnosti: buď poté, co tam podám informace k 21. prosinci, to vyhodnotí tak, že mám dále pokračovat, a schválí usnesení, které mně dává podporu, a já budu tedy pokračovat dál.

Nebo naopak schválí usnesení, že má Jurečka skončit a podat demisi. To jsou jediné dvě cesty. Já se k tomu stavím tak, že jdu podat výboru informace – a bude na členech, jak situaci vyhodnotí.

KDU-ČSL se podle průzkumů dlouhodobě pohybuje pod hranicí samostatného zvolení do Sněmovny. Nemáte pocit, že tímto stranu poškozujete? Nemůže vaše komunikace celé záležitosti způsobit, že se důvěra u voličů ještě sníží?

Myslím, že v tomto okamžiku to nejvíce poškozuje přímo moji osobu. Nemyslím si, že je to spjato s tím, že by to bylo nějaké politické pochybení KDU-ČSL. Není to politické pochybení KDU-ČSL, není to porušení zákona. Vnímám to jako pochybení v etické rovině.

Jasně jsem minulý týden i teď během víkendu řekl, že bych tu situaci zpětně vyhodnotil jinak, že se za to omlouvám. Myslím si, že každý soudný člověk si uvědomuje, že dělá chyby v profesním i v osobním životě. Takže samozřejmě, kdo je bez viny, ať hodí kamenem.

Když se podíváme na časovou osu, stále tam vidím nesrovnalosti. Večírek na ministerstvu začal zhruba ve tři hodiny odpoledne. V 15:17 policie na síti X informovala o tom, že ve škole na náměstí Jana Palacha je střelec a na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. O několik desítek minut později oznámil ministr vnitra Vít Rakušan, že jede na místo, po čtvrté hodině sdělil premiér Petr Fiala, že ruší program na Moravě a vrací se do Prahy. Z Paříže se mezitím vracel prezident Petr Pavel. Vy jste přiznal, že jste nějaké informace mezitím měl. Proč jste se nedíval na mobil, nezjišťoval si více?

V 17.03 hodin odešla SMS z Úřadu vlády ministrům o mimořádném jednání. Já jsem si ji bohužel přečetl až v 18.26.

Na základě prvotních informací můžeme potvrdit, že na místě jsou mrtví i zranění lidé. — Policie ČR (@PolicieCZ) December 21, 2023

Chápu, že byl večírek, ale přece za vámi museli chodit lidé a říkat, co se děje. To jste si skutečně nechtěl zjistit víc?

Byl to den večírku, ti lidé nebyli standardně ani na sekretariátu. Byl předposlední den před vánočními svátky. Všichni jsme byli