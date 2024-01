Lže, jako když Rudé právo tiskne: o chartistech, antichartistech a životě ve studenou válkou rozpolcené Evropě

Co má společného kasovní trhák Horečka sobotní noci, občanská iniciativa Charta 77 a normalizační seriál Žena za pultem? Rok vzniku. A že o tom, zda se o nich československá veřejnost na stránkách novin dozvěděla, rozhodovala strana a vláda. Konkrétně s Chartou 77 a jejími signatáři se Čechoslováci mohli poprvé seznámit 12. ledna 1977 ve článku stranického Rudého práva s názvem „Ztroskotanci a samozvanci“. Jak se v okupovaném socialistickém Československu ležícím za železnou oponou žilo, co znamenala pro společnost kampaň Anticharta a klid na práci, co prožívaly rodiny poznamenané emigrací i širší historické a geopolitické souvislosti rozpolcené Evropy druhé poloviny 20. století v nové epizodě podcastu Romancov & spol. rozebírá s Michaelem Romancovem Anita Haas Mejzrová.