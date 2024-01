Krok lídra EU může předat moc Orbánovi. Co se stane, pokud nebude včas zvolen nástupce?

Nově ohlášená kandidatura předsedy Evropské rady Charlese Michela do Evropského parlamentu vzbudila o víkendu v EU mnoho rozporuplných emocí a otázek. Jak moc předčasným složením funkce (ne)nahraje do karet Orbánovu Maďarsku předsedajícímu Radě EU, vysvětlil Deníku N analytik Viktor Daněk.

O víkendu se potvrdilo to, o čem se v bruselských kruzích šeptalo už delší dobu: předseda Evropské rady Charles Michel povede belgickou kandidátku strany Reformní hnutí (Mouvement réformateur, MR) v červnových volbách do europarlamentu.

Informaci přinesla trojice vybraných belgických médií, kterým poskytl Michel v sobotu exkluzivní rozhovor. Kuriózní však je, že se do volebního klání zcela poprvé vrhá formálně nejvyšší představitel Evropské unie, předseda Evropské rady, v momentě, kdy ještě tento mandát zastává – měl jej totiž vykonávat až do 30. listopadu letošního roku.

Kandidovat bude za stranu, která mu není nijak cizí – už v minulosti ji vedl a rovněž ji zastupoval v belgickém parlamentu.

Michel také upřesnil, že by v případě zvolení europoslancem svůj aktuální post v půlce července (tedy po složení přísahy europoslance) opustil. Novou funkci totiž s tou současnou nelze spojovat. Právě to ale některé kritiky Michelova rozhodnutí znepokojuje – stalo by se to totiž v momentě, kdy v předsednictví Rady EU Belgii vystřídá Orbánovo Maďarsko.

Hledá se předseda

Charles Michel tak až do červnových voleb do Evropského parlamentu povede kampaň a současně bude i nadále předsedou Evropské rady. Tato funkce je ale obvykle důležitou součástí složitých a zdlouhavých povolebních vyjednávání o obsazení postů ve vedení unijních institucí. Podle webu Politico tak v EU bude – právě kvůli obavám z Viktora Orbána a jeho způsobu vládnutí – vůle v případě Michelova volebního úspěchu a následném odchodu z šéfovské pozice jeho křeslo obsadit rychle.

Podle názoru analytika z pražského think tanku Europeum Viktora Daňka má Charles Michel v čele belgické kandidátky velmi vysokou, jistotě se blížící šanci na úspěch.

Do Michelova potenciálního odstoupení proto unijní sedmadvacítka potřebuje vybrat a jmenovat jeho nástupce. V opačném případě by se jeho pozice ujal jeden její člen – Viktor Orbán, upozornily belgické noviny Der Standaard, které byly jedny z trojice vybraných médií, kterým Michel svůj úmysl o víkendu potvrdil (dále promluvil s novinami Le Soir a La Libre).

Maďarské předsednictví vzbuzuje obavy obecně a s novinkou, kterou Michel o víkendu oznámil, ještě o to více – a to zejména kvůli