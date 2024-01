Pár dobrých zpráv z ochrany klimatu do nového roku

Svět již několik desetiletí prochází postupnou společenskou změnou. Roste počet těch, kteří chtějí chránit planetární přírodní ekosystémy tak, aby na této kouli letící vesmírem vydržely i další generace lidstva.

A stejně jako velká část společenských hnutí v historii je i toto poháněné strachem. Tentokrát to není strach ze sedmi kruhů pekla nebo obava z toho, že se reinkarnuji jako slimák, ale strach ze ztráty biodiverzity, masového vymírání přírodních druhů, sucha na tak velkých částech Země, že se dají do pohybu stamiliony lidí, jež přijdou do obyvatelných a vyspělých částí především globálního Severu, otočí demografickou křivku a převálcují etnicky původní obyvatelstvo. To povede k politické radikalizaci, rozpadu dosavadních mezinárodních společenství a válkám o suroviny i barvu pleti či podobu vyznání.

Náboženství a boj proti změně klimatu od sebe nemají tak daleko. V obou případech