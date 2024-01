Jurečka upekl nepovedený dort. Výpočet věku odchodu do penze bude mít se skutečnou délkou života společného jen málo

Komentář Petra Mazoucha: Věk odchodu do penze se má podle reformy navržené ministerstvem práce a sociálních věcí odvíjet od vývoje střední délky života. Ta pro každý věk v daném roce odhaduje, kolika let se průměrně dožijí tyto osoby, pokud se během jejich života udrží úmrtnost na úrovni jako v daném roce. Vlivem krátkodobých výkyvů se ale zároveň může výrazně měnit. To může mít do budoucna ve veřejné diskuzi vůbec nezmiňované a nepředvídané negativní důsledky pro důležitý parametr důchodového systému.