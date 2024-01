Riskantní geopolitická hra v Africkém rohu: kdo chce nezávislost a kdo za každou cenu k oceánu

Druhá nejlidnatější země afrického kontinentu bez přístupu k moři uzavřela dohodu se separatisty v Somalilandu, že je podpoří ve vyhlášení nezávislosti na Somálsku výměnou za vojenskou základnu a volný přístup jejího zboží do přístavu Berbera. Překvapivá zpráva rozbouřila Africký roh, ale i další části Afriky. Proti se pochopitelně staví Somálsko, ale i Egypt, pro který je kvůli rozdělování vody z Nilu nepřítelem Etiopi. Nezávislost Somalilandu může rozházet i další nepsané pořádky na kontinentě, kde se dosud v zájmu uchování stability Afriky od dekolonizace (téměř) nemění hranice.

V červenci etiopský premiér Abiy Ahmed pohrozil okolním zemím, že jeho vlast považuje přístup k moři „za existenciální otázku a své přirozené právo, za které bude bojovat, pokud ho nedosáhne mírovými prostředky“. Spustilo to spekulace, že nositel Nobelovy ceny míru za rok 2019 chystá už svou čtvrtou válku za pět let v úřadě.

Nakonec se Etiopie (se zhruba 125 miliony obyvatel jde nejen o druhou nejpočetnější zemi Afriky, ale i o vůbec nejlidnatější vnitrozemský stát planety) nejspíše dostane na pobřeží dohodou. Ale ani to do Afrického rohu klid nepřineslo. Naopak se tu rozehrává vysoká geopolitická hra.

Vlastní nezávislost za cizí základnu na pobřeží

Na Nový rok se Ahmed v Addis Abebě setkal s Musem Bihim Abdim, který jako prezident reprezentuje Somaliland. To je šestimilionová odštěpenecká republika na severu Somálska, která po brutálních bojích s centrální vládou v roce 1991 vyhlásila nezávislost. Nyní však zemi o velikosti bývalého Československa (populačně ale o velikosti Slovenska) svitla šance, že ji po letech odmítání nějaký významný stát uzná.

Na setkání totiž oba politici oznámili, že podepsali memorandum o porozumění. To nezní nijak světoborně, zvláště když nezveřejnili přesné znění textu. To hned vzbudilo zvědavost, co je v této „smlouvě o smlouvě budoucí“ ukryto. Poté z obou zemí začaly prosakovat detaily.

Ač to ještě není oficiálně potvrzeno, vypadá to, že