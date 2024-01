Proč vězni riskují život ve válce proti Ukrajině? Ruská ruleta je stále oblíbená hra, vysvětluje aktivistka

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Kolik ruských vězňů už bylo posláno do války?

Proč se hlásí i ženy?

Proč se na frontě objevily takzvané jámy?

Co se děje na okupovaných územích?

Dokáže vězení člověka napravit?

Když začala invaze na Ukrajinu, očekávala jste, že začne nábor vězňů?

Ne, vůbec jsem to nečekala. Viděla jsem, že koncem února přišli představitelé ministerstva obrany do jedné z věznic, která se označuje zkratkou BS. Jde o zabezpečenou detenci pro zatčené a odsouzené příslušníky bezpečnostních složek, soudce, příslušníky FSB apod. Jako příslušníkům s výcvikem jim nabídli, aby šli do války. Bylo to naprosté fiasko. A až do konce června nebylo o žádných úsilích o získání vězňů slyšet. Ten nápad mi připadal jako nějaká šílenost. Proto to bylo nečekané.

Kolik vězňů z ruských věznic již bylo posláno do války a kolik z nich se vrátilo?

Posláno jich tam bylo asi 120 tisíc. Padesát tisíc z nich odvezl Prigožin a hodně přes padesát tisíc ministerstvo obrany. A kolik se jich vrátilo? Prigožin prohlásil, že propustil 32 tisíc lidí. To není pravda. Jen u Bachmutu jich z 50 tisíc položil 20 tisíc, takže se dá mluvit o 22–25 tisících. Uvážíme-li, že ministerstvo obrany nyní odvádí zhruba stejný počet vězňů jako dříve Vagner, tak minimálně 25 tisíc z nich je nyní na svobodě.

Velké množství vězňů se chce přihlásit do války a ten půlrok nějak přežít. Teď se jich vrací mnohem víc živých, než se jich vracelo za Prigožina. Takže 22–25 tisíc propustil Prigožin, asi 25 tisíc ministerstvo obrany.

Kolik lidí ještě mohou ve věznicích naverbovat?

Na začátku války bylo ve věznicích 420 tisíc lidí a nyní – i když se stále uvězňuje a do systému se dostalo ještě 2500 zajatých ukrajinských vězňů (nezaměňovat s válečnými zajatci) odvlečených z Chersonské a Mykolajivské oblasti – máme 265 tisíc vězňů. Nabírají i ženy. Nabírají občany jiných států.

Neberou pouze zdravotně postižené, starší lidi a ty, kteří spadají pod nový zákon, který byl přijat před rokem. V něm se píše, že do armády mohou narukovat lidé s trestní minulostí, avšak existuje seznam paragrafů, s nimiž do armády narukovat nelze. Spadá tam všechno, co souvisí s politikou – tedy extremismus, terorismus, napomáhání terorismu, nepravdivé informace o armádě, neposlušnost vůči představitelům státní moci. Z nějakého důvodu se k těmto paragrafům přiřadily únosy letadel a pedofilie. S těmito paragrafy v žádném případě narukovat nemohou. No a takových lidí je 50 tisíc, takže Putin může odvést do války ještě dalších 200 tisíc vězňů.

Zmínila jste se o náboru vězeňkyň. Znamená to, že muži se už do války moc nehrnou?

Muži se hrnou stejně jako dřív, ale hrnou se také ženy. Zatím se všichni hlásí dobrovolně a s písní na rtech. Každý chce jít do války. Nikdo nepřemýšlí o tom, co tam bude muset dělat. Nikoho netrápí, že bude muset zabíjet a umírat. Hlavním lákadlem je příslib svobody a peněz.

Kde se v ženách vzala taková horlivost? Válka trvá už skoro dva roky, a ony chtějí na Ukrajinu až teď?

To proto, že všichni vidí