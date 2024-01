Vztah Evropy a Spojených států: co ho určuje a proč je podobný vztahu rodiče a dítěte?

Ameriku založili Evropané jako nový svět, který měl být lepší než ten starý. Evropa se pak dlouho stavěla k Americe přezíravě, to se ale postupně změnilo. Čím a proč? Co budou pro vzájemné vztahy znamenat letošní volby? A jak jinak by se USA stavěly k ruské válce, kdyby byl u amerického kormidla Donald Trump? Politický geograf Michael Romancov odpovídá v podcastu na otázky Jany Ciglerové.