Kdo že je tady antisemita? Podivný případ tří rektorek, jedné kongresmanky a vlivných mužů v pozadí

Kdybyste hledali nejtradičnější americkou instituci, s Harvardovou univerzitou byste pochodili velmi dobře. Byla založena, což zní skoro neuvěřitelně, už v roce 1636. Je tedy mnohem starší než americká ústava, nezávislost, Kongres a Bílý dům. Výčet slavných absolventů a nositelů Nobelových cen by zabral samostatný článek. Harvardem prošlo také osm budoucích amerických prezidentů.

Profesorka Claudine Gay se v létě 2023 stala druhou ženou v historii univerzity, která zaujala funkci rektora, a vůbec první osobou afroamerického původu v tomto úřadu. Rezignovala 2. ledna 2024, což přidává další superlativ do výčtu: sloužila v rektorské funkci po nejkratší dobu ze všech 30, kteří ji kdy zastávali.

Půl roku v čele

Rekordům podobného druhu často přičítáme symbolický význam, protože poukazují na odchylku od zaběhnutého stavu věcí. Těžko se ubránit dojmu, že vzestup i pád profesorky Gay vypovídá něco důležitého o současné Americe, že není jen výjimečným osobním příběhem. Barevná žena v čele Harvardu, bašty amerických tradic, skutečně není všední záležitost a její bleskové odvolání také ne.

Claudine Gay vystudovala ekonomii a politické vědy. Akademickou kariéru zahájila na opačném konci USA, na Stanfordu v Kalifornii. Nyní se specializuje na africká a afroamerická studia. Od roku 2018 byla na Harvardu děkankou fakulty přírodních a společenských věd (Faculty of Arts and Sciences), která je co do velikosti a šíře záběru vlastně plnohodnotnou vysokou školou.

Do čela univerzity ji vybral řídicí výbor, neformálně nazývaný Harvard Corporation, úzká skupina vlivných mužů a žen. Momentálně má 12 členů (v minulosti zpravidla méně) a jsou mezi nimi bývalí politici, šéfové velkých korporací a právníci zastupující sponzory. Gay byla vybrána z 600 zvažovaných kandidátů.

Mohla a měla zahájit novou éru univerzity, jenže se tak nestalo. V nemilost upadla po prohraném střetu s političkou, která je sama absolventkou Harvardu, i když se k ní univerzita momentálně nehlásí