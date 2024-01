Pointa N: Kdo se ještě nevyjádřil k euru?

Dnešní dění pro vás vybral a okomentoval Michal Tomeš, stav rozpočtu za loňský rok popsal Jan Úšela.

Další kolo únavné debaty o euru

Dvacet let od vstupu do Evropské unie se znovu rozvířily debaty o přijetí eura. Ty loni na podzim vyvolala zpráva ministerstva financí a České národní banky, která doporučuje do eurozóny nevstupovat. To vyvolalo názorový rozkol napříč koalicí.

Zastánci eura argumentují závazkem vůči Evropské unii, občanští demokraté poukazují na to, že přijetí eura si současná vláda nestanovila jako jeden ze svých cílů, navíc zatím stále neplní kritéria pro vstup do eurozóny.

Především jsou současné debaty zajímavou sondou do duše jak českých občanů, tak politiků. Češi jsou k euru dlouhodobě skeptičtí, a to od doby hospodářské krize a následného finančního kolapsu Řecka. Obavou z toho, že by Česko platilo cizí dluhy, argumentuje i exprezident Miloš Zeman, který nemá k euru primárně negativní postoj.

Reálně taková situace může nastat, Česko by ale