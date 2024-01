V rozvojovém světě už máte obrovské ztráty a škody způsobené povodněmi, výkyvy počasí. Jde o to, abychom budovali a rozvíjeli ekonomické a sociální systémy odolnější vůči klimatickým i neklimatickým šokům a abychom si uvědomili, že jedny prohlubují druhé, říká Navroz Dubash, který působí jako profesor v Centru pro politický výzkum v Dillí a už od začátku je klíčovou postavou mezinárodní diplomacie v oblasti klimatu.

Přechod na nízkouhlíkové technologie bude mít své vítěze a poražené, říká profesor, který se desítky let věnuje klimatické diplomacii

Navroz Dubash se v roce 1990 významně podílel na založení Globální sítě pro boj proti změně klimatu a nedávno byl koordinátorem a hlavním autorem šestého hodnocení změny klimatu od IPCC. Je autorem několika knih.

V rozhovoru se kromě jiného dozvíte:

Proč je v otázce klimatu potřeba se znovu zaměřit na jednotlivé národní příběhy.

Že se politická opatření, která mají za cíl vyhnout se emisím, dost liší od těch vedoucí k jejich snížení.

Jak bychom se mohli poučit z předchozích chyb a vytvořit odolnější svět.

Proč debatě o klimatu dominují analytici z globálního Severu.

Mezinárodní klimatické diplomacii se věnujete od roku 1990, kdy se studená válka chýlila ke konci a začínal se rodit unipolární svět. Jak se klimatická diplomacie mění v dnešním chaotičtějším, multipolárním světě?

V raných letech jsme se hodně upínali na návrh samotného procesu. Očekávalo se, že se budeme jednoduše řídit Montrealským protokolem, který bohatší země ponoukal k výrobě alternativ k chemickým látkám poškozujícím ozonovou vrstvu a zároveň k předávání technologií chudším zemím.

Tento poněkud zjednodušený postup byl později uplatněn i na klimatický proces a podle mě nikoli ku prospěchu věci. V případě klimatické krize pochopitelně nejde o hledání náhražek za jednu chemickou látku. Jde o ukončení historické koevoluce mezi fosilními palivy a průmyslovým rozvojem.

Tento způsob uvažování vedl k přístupu „shora dolů“, tedy k systému emisních povolenek zakotvenému v Kjótském protokolu. Když americký senát v roce 1998 jednomyslně odmítl Kjótský protokol ratifikovat – protože podle kongresmanů narušoval suverenitu USA –, ukázalo se, že jde z politického hlediska o slepou uličku. V následujícím období se jednání o klimatu zaměřila na hledání způsobu, jak USA opět zapojit. To podle mě bylo na škodu, protože i ostatní země jaksi mají svou politiku. V tomto období – řekněme od roku 1998 do roku 2008 – se ve zpětném zrcátku začala objevovat Čína. Postupně se proměňovala v nejdůležitější globální faktor, na němž záleží, zda dokážeme změnu klimatu řešit. Ale my jsme věnovali jen málo pozornosti tomu, jak dohodu strukturovat tak, aby zahrnovala i Čínu.

Navíc došlo jen k zanedbatelnému transferu peněz a technologií, takže většina rozvojových zemí pokládala tuto dohodu za nefunkční. Průmyslové země zase chtěly, aby rozvojové země kladly důraz na snižování emisí. Tato patová situace vedla k