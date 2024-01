Koalice se chystá na boj o korespondenční volbu. Co přináší návrh, který chce opozice masivně obstruovat?

Vládní koalice po dvou letech příslibů předložila vlastní návrh korespondenční volby. Ten by měl tuto možnost konečně prosadit a Česko by se tak mohlo zařadit mezi většinu evropských zemí, které svým občanům pobývajícím v zahraničí tuto možnost přiznávají.

Změna by podle návrhu měla platit již pro sněmovní klání na podzim 2025. Do výsledku voleb by tak mohlo promluvit více Čechů žijících v zahraničí, než je tomu obvyklé. V těch posledních, parlamentních volbách v říjnu 2021, hlasovalo ze zahraničí pouze třináct tisíc lidí.

Jde o zlomek českých občanů, kteří v zahraničí žijí, i mizivé množství z celkového počtu hlasujících. Reálně jejich hlasy ve výsledném rozložení sil nehrály zásadní roli a dá se říct, že současný systém hlasování ze zahraničí může volby ovlivnit pouze při velmi těsných výsledcích.

Pro velkou část českých občanů za hranicemi je totiž přístup k hlasování komplikovaný. V praxi musí zájemce cestovat na zastupitelský úřad v zemi svého aktuálního pobytu, který může být i stovky nebo tisíce kilometrů daleko.

„U nás mají volební právo všichni občané, a to včetně těch, kteří žijí v cizině. Někteří mají pozitivní výhodu, třeba když bydlí v hlavním městě a ambasádu mají poblíž, tudíž mohou volit zcela bez problémů. Naopak lidé, kteří jsou v zahraničí jen krátce a ambasádu mají daleko, volit nemohou. To je dost nefér,“ popsal už dříve ústavní právník Marek Antoš z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Právě tuto zjevnou překážku při výkonu práva volit chce koalice odstranit. Pokud svůj návrh protlačí, řada českých občanů získá možnost své právo využít. Kolik přesně jich bude, ale nelze odhadnout.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) na sociální síti X napsal, že návrh míří na desítky tisíc českých občanů: „Korespondenční volba je správná, zákon, který předkládáme, není ‚vykastrovaný‘ a reálně usnadní desetitisícům lidí naplnit základní občanské právo.“

Návrh však nemusí automaticky znamenat ani zásadní vliv na výsledky voleb – zejména pro ty příští sněmovní. A to i kvůli tomu, jak je navržen.

Někde ano, někde ne?

Ministerstvo vnitra, jehož šéf Rakušan návrh za koalici předkládá, odhaduje, že v cizině pobývá zhruba 400 až 600 tisíc Čechů. Toto číslo, které není stabilní, obsahuje jak české občany trvale usazené v zahraničí, tak i lidi pobývající za hranicemi krátkodobě –⁠ typicky kvůli studiu nebo zaměstnání.

Tolik lidí ale v žádném případě hlasovat nebude. Když vynecháme faktor ochoty se voleb vůbec účastnit, existují další přinejmenším tři důvody, které budou počet hlasujících limitovat a které přímo souvisejí s navrhovaným zákonem.

První z nich je, že korespondenční volba nemusí