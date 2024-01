Jak skončí válka na Ukrajině: „Může rozbít Ruskou federaci, ale také vést ke světové válce,“ říká ruský historik

Síla příkladu ohrožuje mír v různých částech světa, podněcuje konflikty na různých místech, říká ruský historik Alexander Etkind, který zanalyzoval čtyři scénáře konce války na Ukrajině. Jednou z nich je habsburský model, tedy že by Rusko válku, kterou samo rozpoutalo, prohrálo, což by vedlo k dekolonizaci a rozpadu Ruské federace. Jestli to tak skutečně bude, Etkind nedokáže předpovědět. Nyní je podle něj potřeba dávat pozor na to, aby se válka příliš nerozšířila.