Budujeme svobodu navzdory tyranii. Žijeme navzdory smrti, říká ukrajinský filozof Jermolenko

V rozhovoru se mimo jiné dočtete:

Proč ukrajinského filozofa a novináře znepokojují průzkumy veřejného mínění v Evropě.

Jak si vysvětluje způsob, jakým se Západ k ruské agresi na Ukrajině staví.

Proč Evropa podle Jermolenka zapomíná na část vlastní identity a lidské přirozenosti.

Jaká atmosféra panuje u frontové linie a co konflikt v Ukrajincích probouzí.

Jaký rok má Ukrajina před sebou a jak vypadá nová realita, se kterou se musí naučit žít.

I co to znamená být filozofem ve válce.

Když jste ve Lvově mluvil s historikem Timothym Gartonem Ashem, zmínil, že výsledek války rozhodne také o budoucnosti samotné Evropy. Garton Ash je spoluautorem globálního průzkumu veřejného mínění, ze kterého vyplývá, že jediní lidé, kteří většinově věří, že Západ není ve válce s Ruskem, jsou Evropané a Američané. Jak si vy osobně vykládáte, že Evropané nad touto válkou nepřemýšlejí jako nad konfliktem, jehož jsou součástí?

Je to iluze. Příjemný spánek, ze kterého se Evropa musí probudit. Kdybychom chtěli pojmenovat, o co všechno v tomto konfliktu jde, je nutné se podívat zpátky do minulosti na to, co Rusové tvrdí už desítky let – tedy že válku vedou proti Západu a opravdu se chtějí pomstít za prohru ve studené válce.

V ruském vnímání boje proti Západu a jeho hodnotám je Ukrajina jen jedním z dílků skládačky. Symbolizuje pro ně jakési západní spiknutí proti Rusku a Evropa zkrátka musí co nejdřív pochopit, že Kreml chce