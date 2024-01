Airbus Japan Airlines měl povolení, letoun pobřežní stráže ale ne. A na letišti v Tokiu nefungovala světla

Srážka dvou letadel na tokijském letišti Haneda byla nejspíš způsobena selháním lidského faktoru, roli nicméně mohl sehrát i výpadek klíčového bezpečnostního zařízení blízko ranveje. Vyplývá to z přepisu komunikace s posádkami a letištní dokumentace.

Celkem pět členů japonské pobřežní stráže zemřelo při úterní srážce dvou letadel v Tokiu poté, co se přistávající dopravní airbus A350 společnosti Japan Airlines střetl s vrtulovým strojem Bombardier. Obě letadla shořela, z Airbusu se ale podařilo všem 379 lidem utéct, zatímco v malém letounu pět ze šesti lidí zemřelo.

Vyšetřování havárie se ihned od počátku zaměřilo na to, jak se obě letadla ocitla ve stejnou chvíli na vzletové a přistávací dráze letiště Haneda. Letadla se střetla v první polovině dráhy, a to krátce za takzvaným zaměřovacím bodem. Ten určuje, kde by se přistávající letadlo mělo přiblížit k zemi a dosednout na ranvej. Je tedy zřejmé, že