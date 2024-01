Politická Pointa N: Česko a euro. Konec měnové ságy mají v rukou zejména dvě strany

Politické dění tohoto týdne shrnuje a komentuje Jan Tvrdoň.

Konec koruny v Česku?

První novoroční projev prezidenta Petra Pavla byl poměrně očekávanou událostí. I když bylo samo o sobě zajímavé sledovat, jak se Pavel odklání od často až žlučovitých vánočních poselství svého předchůdce, nová hlava státu zaujala zejména obsahem.

Petr Pavel totiž ve své řeči překvapil. Vahou své osobnosti a funkce se postavil za přijetí společné evropské měny v Česku.

Roky odkládané politické rozhodnutí, k němuž nenašla kuráž žádná vláda za posledních 20 let, je podle různých šetření v tuzemsku velmi nepopulární. Nyní ale v osobě prezidenta a toho času i nejdůvěryhodnějšího politika v zemi získalo významného zastánce.

Kromě toho, že Pavel opět ukázal neformální sílu české hlavy státu, naplno téma přijímání eura také rozjel. Již nyní je zřejmé, že otázka možného přechodu z koruny na euro se stane jedním z významných politických témat i pro další týdny a měsíce.

Jednak se blíží eurovolby, se kterými sice nemá tato věc nic společného, to ale nezabrání zatažení tohoto tématu do kampaně. Vedle toho se ale k přijetí eura začaly naplno hlásit i v zásadě všechny koaliční strany s výjimkou ODS.

Premiér Petr Fiala v týdnu po jednání kabinetu řekl, že koalice toto nemá v programovém prohlášení a Česko navíc neplní nezbytné podmínky. A je třeba s ním souhlasit v tom, že euro není otázkou, která by se dala finálně ukončit ještě během tohoto volebního období.

Česko k němu ale může výrazně nakročit. Ve vládě prozatím pouze doutná, potenciálně se však může rozhořet spor o vstup do předstupně společné měny – do takzvaného systému ERM II. Podmínkou pro přijetí eura je být dva roky právě v tomto systému, v němž je kurz koruny již fixován ke společné měně.

Následně pak může členský stát, který plní i další podmínky, začít platit eurem. Hnutí STAN a Piráti tlačí na co nejrychlejší vstup do systému ERM II a výhledově i k euru. TOP 09 a lidovci chtějí jít v zásadě stejnou cestou, pouze pomaleji.

Reálně ale o osudu eura v Česka v dohledné době (řekněme v další dekádě) rozhodnou dvě strany –⁠ občanští demokraté a hnutí ANO.

Obě strany se nyní oficiálně na přijetí eura netváří – u ODS jde o dlouhodobý postoj, který je mimochodem poněkud v nesouladu s představami velké části jejich voličů; ANO v sobě zase pár let po svém vzniku našlo euroskepticismus.

Bez nich ale půjde přejít na společnou měnu těžko. ODS jako hlavní sílu koalice Spolu mohou její partneři v této věci jen těžko vyloženě obcházet, záležet tak může na vnitřních procesech uvnitř partaje. Ta je, jak popsaly Seznam Zprávy, vůči euru naladěna pod povrchem mnohem méně bojovně než dříve.

Myšlenky Václava Klause se zjevně koncentrují již zejména do Institutu Václava Klause, jehož je Václav Klaus prezident.

Pokud by ale současná vláda neudělala s přijetím eura nic, respektive nepřistoupila ani k mezikroku, po němž volají čtyři vládní strany, může se nynější otevřenější cesta k jednotné měně zase rychle uzavřít. Po příštích volbách by se totiž –⁠ za předpokladu návratu ANO do vlády –⁠ jen těžko v této věci dělaly nějaké rozhodné kroky.

Poslanci připravují spacáky, jde o hlasy

Vláda v tomto týdnu na svém jednání – nepřekvapivě – podpořila zavedení korespondenční volby. Pokud to půjde dobře, podle návrhu vlády by mohli lidé žijící dlouhodobě v zahraničí volit snadněji již při sněmovních volbách v roce 2025.

Návrh, který formálně předkládají poslanci ze všech pěti stran vládní koalice, nyní zamíří do Poslanecké sněmovny. Tam na něj již čeká opozice, vyzbrojena spacáky, projevy, u kterých nemá o obsahu často ponětí ani samotný vystupující, a řadou různých obstrukčních technik.

Právě korespondenční volba je v očích opozice velkým rizikem. Čistě prakticky: mezi Čechy žijícími v cizině Andrej Babiš a Tomio Okamura příliš nezískají, naopak u nich budou ztrácet. Logicky se tak staví proti. Až takto jednoduchý příběh to nyní je.

Ale věcně: návrh má zjednodušit českým občanům výkon aktivního volebního práva. Nyní musí na zastupitelský úřad – často stovky kilometrů vzdálený –, nově mají mít šanci volit korespondenčně po vzoru prakticky každé evropské země s několika málo výjimkami.

Změna se má týkat sněmovních, prezidentských a evropských voleb. Samotný design návrhu nicméně nemusí znamenat, že se najednou mezi voliči objeví stovky tisíc lidí ze zahraničí. Už pouhá registrace k volbám není zase tak banální, jak se může zdát; navíc je otázkou, kdy reálně návrh stihne projít legislativním procesem a kdy se k němu vyjádří Ústavní soud, k němuž jej hnutí ANO bezpochyby pošle.

Již nyní lze předpokládat, jaké konkrétní výtky vůči návrhu budou věcně padat. S kolegou Honzou Wirnitzerem jsme před časem některé věcně rozebrali. Příjemné čtení přeji.

Co dalšího se v tomto týdnu stalo?

Ministerstvo financí oznámilo, že Česko v loňském roce hospodařilo s deficitem 288,5 miliardy korun. Jde o 6,5 miliardy lepší výsledek, než jaký Fialův kabinet rozpočtoval. Vláda považuje výsledek v hranicích možného za dobrý, připomněla také predikce ANO o deficitu ve výši až 400 miliard. Opozice kabinet tepe, že různými triky deficit uměle srazil. Samotné číslo minus 288,5 miliardy je hrozivé, kabinet se další konsolidaci nevyhne.

Už jen proto, že lidé považují stav veřejných financí za v zásadě katastrofální. Podle dat CVVM z října a listopadu, které sociologové v tomto týdnu publikovali, bylo spíše nebo velmi nespokojeno s touto oblastí 76 procent lidí. Spokojeno bylo pouze sedm procent veřejnosti. Z pohledu občanů je stav veřejných financí nejhůře hodnocenou oblastí.

Pokračují spekulace o vzniku nové politické strany. Server Lidovky.cz napsal, že se mluví o nové partaji Miroslava Kalouska (TOP 09), jež by mohla mít název Strana rozpočtové odpovědnosti (SRO). Sám Kalousek o svých plánech veřejně nemluví. V podcastu serveru Echo24 nicméně zopakoval, že na ulici nyní leží přibližně 750 tisíc hlasů. Ideální scénář, jak popsal, by podle něj bylo, aby tyto nespokojené hlasy získala zpět koalice Spolu. Musí pro to ale něco udělat. K tomu všemu se sluší dodat, že i když jsou nyní podmínky pro vznik nové strany dobré, nemusí to ještě znamenat, že skutečně vznikne.

Šéf lidovců a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se veřejně omluvil za souběh vánočního večírku svého rezortu se střelbou na Filozofické fakultě UK v Praze. Jurečka se dostal mezi svátky pod velký tlak některých médií kvůli tomu, že akce nebyla okamžitě zrušena.

Starostové a nezávislí vstoupili do nového roku s novou strategií. V koalici si chtějí počínat odvážněji, méně přistupovat na kompromisy. Ve volebním roce, necelé dva roky před velkými volbami a s preferencemi mezi šesti a sedmi procenty, jde o logický tah.

A jedna malá upoutávka s velmi výbušným potenciálem. Příští středu bude Ústavní soud projednávat návrh opozičního ANO na zrušení vládní novely, která snížila tempo valorizace penzí. Šlo o klíčové politické téma loňského března, jedno z prvních velkých rozhodnutí prezidenta Petra Pavla.

Pokud by Ústavní soud hodil vládě tuto věc na hlavu –⁠ a nutno dodat, že tentokrát kabinet skutečně nemá nic jistého –⁠, mohlo by jít pro koalici o velký zádrhel zkraje nového roku.