Americký chlapec jako první na světě dohrál Tetris až do konce. Necítím prsty, byla jeho první slova

Jmenuje se Willis Gibson, je mu 13 let a žije v americké Oklahomě. Jeho výkon se před ním povedl jen umělé inteligenci. Willis je první člověk na světě, kdo porazil legendární sovětskou počítačovou hru Tetris. Vlastně – kdo ji dohrál až do samotného konce. Jejího konce. On vyvázl jen s mozoly.