V Česku může získat zbrojní pas každý, aniž by musel projít psychologickým vyšetřením, pokud mu ho nenařídí praktický lékař. Moderní psychotesty by přitom dokázaly odhalit část zájemců, kteří mohou být nebezpeční, vysvětluje klinický psycholog Jan Kulhánek.

Paranoidního zájemce o zbraň nebo schizofrenika by dobrý test spolehlivě odhalil, říká psycholog

Na co se v rozhovoru také ptáme:

Co dokážou odhalit běžné psychotesty?

Jak těžké je v nich podvádět?

Co by měly obsahovat testy pro zájemce o zbrojní průkaz?

Kde všude se dnes psychotesty používají?

Dneska jsou psychotesty velmi rozšířené. Čím dál častěji se používají například v personalistice. Stále více zaměstnavatelů požaduje, aby u určité pozice uchazeč splnil různé osobnostní požadavky. Na některá pracovní místa musí být člověk dostatečně samostatný, měl by se dokázat rychle učit, rozhodovat se pod stresem, být schopný se přizpůsobit nové situaci a podobně.

Ve školství se v klinické psychologii hodně používají IQ testy. Nejen k tomu, aby se zjistilo, jaké má dítě studijní předpoklady, školní zralost a podobně. Mohou také ukázat, zda jeho určité psychické potíže – úzkosti, deprese – nesouvisejí s tím, že je přetížené. Například tím, že studuje školu, na kterou intelektově nestačí, dostává se pod tlak a do psychických potíží.

Povinné jsou psychotesty u policie, armády, v dopravě. Co přesně zkoumají?

V takových případech jde o takzvané testy osobnosti. Nemluvíme o jednom testu, ale o celkovém psychologickém vyšetření. Poskládá se několik testů dohromady, které testují několik věcí zároveň. Posuzují intelekt, tedy to, zda je dotyčný schopen se sám správně rozhodovat. Zkoumá se také, zda je dotazovaný osobnostně vyrovnaný nebo zda nemá nějaké výrazné vlastnosti, které by s jeho povoláním byly neslučitelné.

Tedy například zda není zvýšeně paranoidní, vztahovačný nebo extrémně úzkostný či asociální – tedy neschopný se vcítit do pocitů druhého a podobně. Pokud by některá z těchto vlastností byla výrazněji nadprůměrná, pak hrozí, že jeho vnímání daných situací může být nepřiměřené a že se pravděpodobně nebude rozhodovat dobře.

Po tragické události na FF UK nyní ministerstvo vnitra slibuje, že zavede povinné plošné psychotesty pro uchazeče o zbrojní průkaz. Jak by mohly podle vás takové testy vypadat?

Mě by zajímalo, proč daný člověk vůbec zbraň chce, k čemu ji potřebuje. Mohl by existovat nějaký dotazník, který by důkladně mapoval anamnézu uchazeče. Chtěl bych vědět, jak dotyčný v životě funguje, jestli u něj nejsou nějaké projevy dlouhodobých osobnostních problémů.

Dotazovaný si může samozřejmě navymýšlet různé důvody, proč zbraň potřebuje, ale právě v kombinaci s