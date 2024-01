Musí Česko přijmout euro? A je to výhodné? Odpovídáme na deset zásadních otázek kolem společné evropské měny

Zkraje roku 2024 ovládlo veřejnou debatu nečekané téma – možné přijetí eura místo české koruny. Otevřeně se za takový krok vedle části vládních stran začal stavět i prezident Petr Pavel.

Přechod k evropské měně tak získal silného politického zastánce, přidávají se ale i další –⁠ jak koaliční strany, tak i zástupci českého byznysu. Premiér a šéf ODS Petr Fiala ale naděje zastánců rychlého přijetí eura zchladil konstatováním, že Česko nyní neplní kritéria a jeho vláda s tím ani nepočítá ve svém programovém prohlášení.

Přijetí společné evropské měny si podle různých průzkumů nepřeje ani většina společnosti, jeho podpora je v poslední dekádě velmi nízká. Veřejné vyjádření stále populárního prezidenta i tlak části koalice by ale mohl znamenat začátek obratu v dosavadním českém skeptickém postoji.

Samotná změna – přechod od koruny k euru – ale není banalitou. Česko si musí splnit domácí úkoly, najít politickou odvahu a v ideálním případě i společenskou podporu. Právě politická hlediska jsou v této věci ve finále klíčová a mohou o osudu české koruny rozhodnout.

V obsáhlé analýze odpovídáme na deset klíčových otázek, které s případným českým přechodem k euru úzce souvisí.

1. Musí Česko přijmout euro? Proč a kdy?

Mělo by, ale nikde není jasně řečeno kdy. Česko se zavázalo vstoupit do eurozóny už v době schválení svého vstupu do Evropské unie, jejímž členem se stalo v květnu 2004. Přistoupení k eurozóně musí podle evropské legislativy na vstup země do Unie navazovat. Do té doby je Česko členem s dočasnou výjimkou pro zavedení eura. Tato výjimka má ovšem háček, není totiž stanovené pevné datum, kdy končí.

Už v roce 2003 si přitom tehdejší vláda Vladimíra Špidly (ČSSD) ve svém programovém prohlášení uložila připravit ve spolupráci s Českou národní bankou strategii přistoupení k eurozóně, a to v horizontu let 2009 až 2010.

To se ovšem nestalo, Česko navíc podmínky pro vstup neplnilo a žádné datum tak ani v rámci strategie vlády zatím stanovené není.

Jediné, co tak Česko musí každoročně dělat, je vyhodnocovat ekonomiku právě směrem k plnění stanovených podmínek. Vláda měla analýzu z dílny ministerstva financí schválit do konce prosince, kvůli sporům mezi vládními stranami to ale nestihla.

2. Jak dlouho trvá vstup a jaké jsou podmínky?

Pro Česko by nyní vstup trval minimálně